نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد الخطوط الحديدية سرب تقديم القبول والتسجيل والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن معهد الخطوط الحديدية التقنية عن فتح باب التسجيل لجميع الخريجين من الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الحصول على فرصة للتدريب في برنامج معهد سرب، على أن يبدأ استقبال الطلبات بدءً من يوم 11 من الشهر الجاري، وينتهي في الرابع من شهر فبراير المقبل، وقد أطلق المعهد شروط التسجيل وشروط القبول أيضًا.

التسجيل في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

وحتى يتم القبول في معهد سرب ينبغي توافر مجموعة من الاشتراطات تتمثل في:

أن يكون الطالب حاصلًا على الجنسية السعودية.

الحصول على الشهادة الثانوية، بمجموع لا يقل عن 80%، وأن يكون خريج من القسم العلمي.

اجتياز اختبارات القدرات المتوفرة بنسبة لا تقل عن 70%.

ألا يكون عمر الطالب أكبر من 23 عام.

اجتياز مرحلة الفحص الطبي الإلزامية على جميع الطلاب.

السكك الحديدية القبول والتسجيل

بعد أن تم الإعلان عن فتح باب القبول في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) يمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

سنقوم بالدخول إلى srp.edu.sa تقديم 1442.

هناك معلومات شخصية مطلوبة ينبغي استيفائها.

عقب الانتهاء من إدخال البيانات سنقوم بالنقر على تبويب تسجيل.

ثم ننتظر حتى يتم البت في الطلبات، وقبول المستوفيين للشروط.

أسماء المقبولين في معهد سرب

ويمكن التعرف على أسماء المقبولين في معهد سرب إلكترونيًا بعد أن يتم إطلاق النتائج، والتي ستبدأ بعد أن يتم غلق باب التسجيل، وقد أوضح مدير المعهد، المهندس/ عبد العزيز الصقير، أن أعمال التدريب ستبدأ رسميًا في المقر الرسمي للمعهد خلال يوم 4 أبريل المقبل، ممتدًا لمدة عامين.

رواتب المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية

وأشار أيضًا، إلى أن التدريب يعقبه تدريب على رأس العمل، مستمرًا لمدة ستة أشهر، وذلك من خلال التعاقد مع شركة سار في المملكة العربية السعودية، ويمكن الاستفادة من المكافآت الشهرية التي يتم توفيرها، والتي تقدر بقيمة 2000 ريال سعودي في العام الأول، وفي العام الثاني وخلال فترة التدريب تصل قيمة المكافآت إلى 3000 ريال سعودي، ويتم تسجيل المقبولين في التأمينات الاجتماعية السعودية، حتى يتثنى له الحصول على التأمين الطبي الشامل، في فترة التدريب.