نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في حساب المواطن 1442 للاستفادة من الدعم عبر بوابة ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر شروط التسجيل في حساب المواطن 1442 كما تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضحت الوزارة ضوابط الدعم المقدم من جانبها عن طريق برنامج حساب المواطن للمستحقين والمستحقات، وقد جاءت الفئات المستفيدة من الدعم والشروط الواجب توفرها في المتقدمين ضمن هذه الضوابط، حيث يستفيد من البرنامج الفئات التالية:

المواطنين والمواطنات حاملي الجنسية السعودية.

حاملي بطاقات التنقل.

التابعين غير السعوديين ممن تربطهم بالمتقدم صلة قرابة (الدرجة الأولى)، وتشتمل هذه الفئة على غير السعودي المتزوج من مواطنة سعودية، وغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وأولاد المواطنة السعودية من زوجها غير السعودي.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1442

اشترط برنامج حساب المواطن عدداً من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في التقديم في برنامج حساب المواطن، حيث أوجب البرنامج على المتقدم أن يكون ضمن أيٍ من الفئات التالية:

(الزوج) في حال كانت الأسرة تتكون من (زوجاً وزوجة فقط – زوجاً وزوجةً وولداً أو أكثر من أولادهما “الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات”)، وهنا يشترط البرنامج شرط الإقامة الدائمة في مسكن واحد.

(الزوجة) في حال كانت الأسرة تتكون من (زوجاً وزوجة فقط – زوجاً وزوجةً وولداً أو أكثر من أولادهما “الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات”)، وهنا يشترط البرنامج شرط الإقامة الدائمة في مسكن واحد، بالإضافة إلى فقدان الزوج لأحد المتطلبات الواردة في ضوابط الدعم.

(الأب) في حال كانت الأسرة أباً مُطلقاً أو أرملاً ويعول ولداً أو أكثر من أولاده.

(الأم) في حال كانت الأسرة أماً مُطلقةً أو أرملةً وتعول ولداً أو أكثر من أولادها.

(أكبر الإخوة) في حال كانت الأسرة تتكون من اثنين من الإخوة أو أكثر، بشرط الإقامة في مسكن واحد بشكل دائم، إلى جانب عدم وجود عائل شرعي، أو لا تنطبق على العائل الشرعي الوحيد أي من المتطلبات الواردة بضوابط الدعم.

(الفرد المستقل) وهو أي مواطن أو مواطنة تعيش أو يعيش بمفرده في مسكن مستقل.

كما جاء ضمن شروط التسجيل في حساب المواطن أن يكون عمره 18 عاماً على الأقل، وأن يقوم بإدراج جميع الأفراد الذين يتم تصنيفهم تابعين له في طلبه، ويُعد غير المتزوج تابعاً للعائل ما لم يُقدم طلب مستقل عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية، كما يجب أن يقيم المتقدم إقامة دائمة دخال المملكة العربية السعودية خلال فترة الحصول على دعم البرنامج.

رابط بوابة حساب المواطن

يتم الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالبرنامج عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية، حيث يمكنكم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على القيمة المستحقة، إلى جانب استخدام خدمة صوتك مسموع الإلكترونية، والاستعلام عن حساب المواطن ومتابعة الطلبات وإدارة المرفقات وغيرهم.

رابط حساب المواطن الرسمي (ca.gov.sa).

خطوات التسجيل في حساب المواطن

من يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في برنامج الدعم الحكومي حساب المواطن خطوة بخطوة من خلال شرح كامل مفصل، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج الدعم الحكومي بشكل رسمي عن أن التسجيل في برنامج حساب المواطن متوقفاً أو معلقاً في الوقت الحالي، حيث بدأ البرنامج في استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من شهر ديسمبر 2017م، واستمرت عملية التسجيل “جديد” في البرنامج حتى شهر مارس 2020م.

وقد أوضح البرنامج بأنه فترة التوقف هذه من أجل مراجعة ضوابط الدعم، ويتيح حالياً إمكانية إضافة تابع لرب الأسرة المستفيد من دعم البرنامج أو إضافة مولود جديد فقط، ومن يرغب في التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم حساب المواطن أو خدمة صوتك مسموع الإلكترونية، يمكنه ذلك عن طريق موقع ثقفني.