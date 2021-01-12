نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العلاوة السنوية 1442 للمعلمين والعسكريين والموظفين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد العلاوة السنوية 1442 يشغل قطاع كبير من المواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين بالمملكة الرعبية السعودية، فنجد عمليات بحث مكثفة حول تاريخ العلاوة السنوية للمعلمين 1442 وموعد نزول العلاوة السنوية للعسكريين 1442، فما هي العلاوة السنوية 2021 بعد اعتماد المملكة العربية السعودية على التقويم الميلادي بدلًا من التقويم الهجري في تحديد مواعيد صرف الرواتب والمعاشات في المملكة، وقمت المملكة بإجراء تعديلات جديدة في المادة السابعة عشر من نظام الخدمة المدنية حيث نص القانون الجديد على استحقاق الموظف للعلاوة السنوية حسب سلم الرواتب في هذا النظام ، ويتم صرف العلاوة السنوية 1442 للموظفين منذ بداية أول شهر في كل سنة مالية، فتابعونا من خلال هذا التقرير لمعرفة تاريخ صرف العلاوة السنوية 1442 للعسكريين والمعلمين والموظفين.

موعد العلاوة السنوية 1442 في السعودية

أجرت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية تغييرًا في مواعيد صرف العلاوة السنوية 2021 للموظفين، حيث كان في السابق يتم صرف العلاة السنوية السعودية في شهر محرم، ولكن تم تغيير هذا النظام وأصبح صرف العلاوة السنوية 1442 يتم في شهر يناير، حيث يتم صرف العلاوة في اليوم السابع والعشرين من يناير مع موعد صرف الراتب كل شهر، ولكن في حال إذا صادف يوم 27 بالتقويم الميلادي يوم السبت يتم تأخير الصرف يوم واحد ليصبح تاريخ صرف العلاوة يوم الأحد 28، أما إذا صادف موعد صرف العلاوة يوم الجمعة يتم تقديم موعد صرف العلاوة السنوية ليصبح يوم الخميس 26 بالتاريخ الميلادي.

العلاوة السنوية للمعلمين 1442

تختلف قيمة العلاوة السنوية 1442 للموظفين في السعودية على حسب المؤهل الدراسي لكل موظف وعلى حسب أيضًا درجة كل موظف، أما بالنسبة للعلاوة السنوية للمعلمين فإنه سوف يتم تحديدها من قبل وزارة العمل والتمية الاجتماعية على حسب خبرة كل معلم، وتهدف نظام العلاوة السنوية للمعلمين إلى تحقيق مستوى مادي ومعيشي جيد للمعلمين والمعلمات بالمملكة، ويمكنكم الاستعلام عن الراتب والعلاوة السنوية من خلال نظام فارس التابع لوزارة التربية والتعليم.

وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة التعليم السعودية عن ترقية أكثر من 61 ألف معلم ومعلمة إلى درجة معلم مساعد ممن كانوا يشغلوا المستوى الوظيفي الأول والثاني والثالث، أما ممن يشغلوا المستوى الرابع والخامس تتم ترقيتهم على درجة معلم ممارس.

سلم رواتب المعلمين الجديد

يمكنكم من خلال الدخول على نظام فارس الخدمة الذاتية استخراج كشف بالراتب والبدلات والعلاوة السنوية الجديدة 1442 للمعلم، حيث يعتبر سلم الرواتب والبدلات والمكافآت الخاصة بالمعلمين على الطريقة التي تتبعها وزارة التعليم في تقييم أداء المعلم وتقييم مستوى المعلم في الخدمات التربوية والتعليمية التي ينفذها، لذلك نجد حرص المعلمين والمعلمات على تقديم أعلى مستويات الأداء الوظيفي من الناحية التربوية والتعليمية حتى يحصلوا على أعلى المكافآت والزيادات السنوية ويمكن تلخيص قيمة العلاوة السنوية للمعلمين 1442 والبدلات والزيادات السنوية في النقاط التالية:

تتراوح نسبة العلاوة السنوية لعام 1442 ما بين 300 إلى 620 ريال سعودي.

بدل إعاشة بقيمة 500 ريال سعودي.

بدل أعمال خطرة بقيمة 500 ريال سعودي.

بدل تهب وانتظار بقيمة 950 ريال سعودي.

علاوة فنية بقيمة 950 ريال سعودي.

بدل نقل بقيمة 500 ريال سعودي.أعلى راتب يحصل عليه المعلم للمستويات الوظيفية الثالثة في سلم رواتب المعلمين بقيمة 32170، أما المستوى الأول يحصل المعلم على أعلى راتب فيه بقيمة 520 ريال سعودي.

متى تتوقف العلاوة السنوية للمعلمين

حددت وزارة الخدمة المدنية الحالات التي يمنع فيها شاغلي الوظائف التعليمية من استحقاق العلاوة السنوية، وفيما يلي عرض لهذه الحالات:

تتم إيقاف العلاوة السنوية على من لا يحمل الرخصة المهنية. يتم حرمان المعلم من العلاوة السنوية في حال حصول المعلم على “مرضي” في التقييم الوظيفي السنوي. يتم إيقاف الزيادة السنوية لمن لا يجدد الرخصة المهنية.

العلاوة السنوية للعسكريين 1442

يتساءل الكثير من العسكريين متى يتم صرف العلاوة السنوية 2021، وكم العلاوة السنوية للأفراد العسكريين والضباط، تختلف سلم رواتب العسكريين حسب الرتبة، وكذلك تختلف قيمة العلاوة السنوية المستحقة للعسكريين حسب رتبتهم، ويتم صرف العلاوة السنوية للعسكريين في السعودية في بداية كل عام بالتقويم الميلادي مع راتب شهر يناير، وتم توزيع العلاوة السنوية للأفراد والجنود في سلم رواتب العسكريين 1442 على الشكل التالي:

تبلغ العلاوة السنوية لرتبة الجندي 125 ريال سعودي. تبلغ العلاوة السنوية لرتبة الجندي الأول 140 ريال سعودي. تبلغ العلاوة السنوية لرتبة العريف 155 ريال سعودي. تبلغ العلاوة السنوية التي يستحقها وكيل الرقيب 180 ريال سعودي. تبلغ العلاوة السنوية التي يستحقها الرقيب 210 ريال سعودي. تبلغ العلاوة السنوية التي يستحقها الرقيب الأول 240 ريال سعودي. تبلغ العلاوة السنوية التي يستحقها رئيس الرقباء 280 ريال سعودي.

أما العلاوة السنوية المستحقة للضباط في سلم رواتب العسكريين هي كالتالي:

العلاوة السنوية التي يستحقها الملازم 380 ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها الملازم الأول 440 ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها النقيب تتراوح ما بين 265 إلى 495 ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها الرائد: 265 ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها المقدم 470 ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها العقيد 590 ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها العميد 650 ريال سعودي.

العلاوة السنوية التي يستحقها اللواء: 730 ريال سعودي

العلاوة السنوية للموظفين 2021

تنظمن وزارة الموارد البشرية والخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية جدول العلاوة السنوية للموظفين 1442، حيث يتم صرف العلاوة السنوية للموظف بالسعودية حسب لائحة العلاوة السنوية للموظفين التي أقرها قانون الخدمة المدنية، ومن خلال لعلاوة السنوية يتم منتح الموظف مبلغ مالي إضافي يتم صرفه مع الراتب الأساسي مع بداية كل سنة مالية، ويتساءل البعض كم العلاوة السنوية للموظفين 1442، فتحديد قيمة العلاوة السنوية تتولى وزارة الخدمة المدنية مهمتها، لذلك وضعت الوزارة سلم رواتب الموظفين الجديد لكي تتلاءم مع الأعباء الوظيفية التي يقوم بها المواطن ولكي تتناسب مع الأعباء الاقتصادية التي يتحملها الموظف، وفيما يلي نقدم لكم جدول العلاوة السنوية للموظفين، ونلاحظ أن تختلف العلاوة السنوية إلى مستويات حسب سنوات الخبرةالتي قضاها الموظف والدرجة التي يشغلها، وفيما يلي سلم العلاوات السنوية للموظفين 2021:

تتراوح قيمة العلاوة السنوية في المستوى الأول بين 300 إلى 600 ريال سعودي.

تتراوح العلاوة السنوية التي يسحقها الموظف في المستوى الثاني ما 320 و 620 ريال سعودي.

تتراوح قيمة العلاوة السنوية للموظف في المستوى الثالث ما بين 340 و 640 ريال سعودي.

تتراوح قيمة العلاوة السنوية للمستوى الرابع من 300 إلى 580 ريال سعودي.

تتراوح العلاوة السنوية للموظف في المستوى الخامس من 380 إلى 510 ريال سعودي.

أما قيمة العلاوة السنوية في المستوى السادس تبدأ من 400 ريال سعودي

كم العلاوة السنوية 1442 لموظفي الخدمة المدنية

الحصول على العلاوات والزيادات السنوية للموظفين في السعودية يتم تحديده بشكل دقيق حسب معايير وأسس خاضعة لقانون الخدمة المدنية بالدولة، ولعل من أهم هذه المعايير عدد سنوات الخبرة والدرجة التي يشغلها كل موظف، ومن أهم الهيئات التي تهتم بسلم رواتب العاملين فيها هو جهاز الدفاع الدني بالمملكة، وهذا يرجع إلى المهمات الصعبة التي يقوم بها العامل في الجهاز، وفيما يليسلم رواتب العاملين بالسعودية:

سلم رواتب صف الحاسب الآلي في السعودية يبلغ 8245.

سلم رواتب صف الاتصالات في السعودية يبلغ 8050.

سلم رواتب المسعفين بالسعودية يبلغ 9200 ريال.

سلم رواتب السائقين يبلغ 8450 ريال سعودي.

سلم رواتب الجندي الأول يبلغ 3395 ريال سعودي.

سلم رواتب الجنود بالسعودية يبلغ 3220 ريال سعودي.

متى تنزل العلاوة السنوية للمعلمين 1442

قامت وزارة الخدمة المدنية بتنظيم صرف العلاوة السنوية للموظفين حيث سيتم صرف لعلاوة السنوية 2021 يوم 27/1/2021 ميلادية الموافق 14/6/1442 هجرية، فلم يتبق سوى أربعة عشر يوم فقط على موعد صرف العلاوة السنوية 1442 للموظفين المدنيين والعسكريين بالسعودية.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال بعد عرض تقرير مفصل عن سلم رواتب المعلمين وسلم رواتب العسكريين من الأفراد والجنود والضباط وجدول العلاوة السنوية للموظفين في المملكة العربية السعودية، كما عرضنا في مقدمة هذا المحتوى موعد صرف الزيادات السنوية 1442 وتاريخ نزول العلاوة السنوية 1442 للمعلمين والموظفين وحالات حرمان المعلم من العلاوة السنوية، ونتابع معكم كل جديد حول لائحة العلاوة السنوية الجديدة من خلال هذا التقرير.