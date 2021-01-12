نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع ذا لاين لمدينة نيوم السعودية المعلن من الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع ذا لاين تم الإعلان عنه من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية عن هذا المشروع في المدينة السعودية نيوم لكي تصبح في المستقبل مدينة مليونية وطولها الذي يبلغ مائة وسبعون كيلو متر وهدفها الرئيسي هو الحفاظ علي البيئة بنسبة تصل لخمسة وتسعون بالمائة ، مشروع نيوم سوف تكون هذه المدينة ليس بداخلها أي سيارة ولا يكون بها أي إنعاثات ملوثة وسوف يقوم هذا المشروع بتوفير وظائف يصل عددها إلي ثلاثمائة وثمانون وظيفة ، مدينة ذا لاين ومن تصريحات ولي العهد السعودي بأنه بحلول العام 2050 سوف يهاجر علي مستوي العالم مليار أنسان وذلك بسبب الانبعاثات التي سوف يسببها الارتفاع الذائد في انبعاث الكربون و مدينة ذا لاين السعودية سوف يكون بمثابة نقلة حضارية للإنسان .

مشروع ذا لاين وأهم المعلومات التي تحتويها مدينة نيوم بما سوف يتحقق بها علي أرض الواقع :-

سوف تضم هذه المدينة الجديدة مجتمعات قائمة علي الإدراك المترابط والذي سوف يكون معزز بالذكاء الاصطناعي . سوف تضيف هذه المدينة الجديدة إلي الناتج الخاص بالناتج المحلي ما يقرب من مائة وثمانون مليار ريال سعودي . مقدر لهذه المدينة أن تصبح مدينة مليونية علي مساحة تقدر بمائة وسبعون كيلو متر مربع . سوف يكون هناك فرص متاحة للوظائف التي ستكون متوفرة بعدد ثلاثمائة وثمانون ألف وظيفة . سوف تمتاز هذه المدينة بأنه لن يكون بها أي ضوضاء أو أي نوع من التلوث أو أي سيارات بداخلها وليس بها انبعاثات كربونية سوف تعتمد المدينة الجديدة علي الطاقة النظيفة والتي تصل نسبة الاعتماد إلي مائة بالمائة . سوف تحرص هذه المدينة من ضمن خططها الموضوعة علي تحقيق المستقبل الإيجابي للكربون .

مشروع نيوم وأبرز التصريحات من ولي العهد فيما يخص الاستثمار في هذه المدينة الجديدة :-

قال ولي العهد السعودي عن ما سوف يتم من أستثمار داخل هذه المدينة والتي كانت الخلاصة لما تم التحضير له والتخطيط لذي استمر علي مدار ثلاثة سنوات وأضاف سموه بأن الاستثمار داخل هذه المدينة سوف يكون مختلط ما بين مستثمرين أجانب وأيضاً مستثمرين محليين للمشروع المعروف باسم نيوم وفي وقت سبق من التصريحات قال سموه أن الاعتماد داخل المدينة سيكون علي الطاقة المتجددة

التصريحات التي أدلي بها ولي العهد السعودي عن ما يشمل ويخص البنية التحتية التي تحتويها مدينة نيوم :-

قال ولي العهد السعودي عن مدينة ذا لاين السعودية وما يخص البنية التحتية لها أنها بمثابة العمود الفقري فيما يخص الاستثمار وسوف يأتي هذا ألاستثمار من المملكة العربية السعودية والصندوق الخاص بالاستثمارات وأضاف سموه بما يخص البنية التحتية للمدينة كانت قد وصلت تكلفتها إلي مبلغ ما بين المائة مليار والمائتين مليار دولار أمريكي وفي وقت مضي كان قد أعلن سموه عن المشروع ذا لاين في مدينة نيوم حيث صرح بأن الاعتماد الكلي علي الطاقة المتجددة سيكون داخل المدينة .

مشروع ذا لاين وهو المشروع ذات النقلة النوعية داخل المملكة العربية السعودية بما يميز هذه المدينة الجديدة سواء علي المستوي البيئي الذي سيكون بداخلها وحرص المملكة أن لا يكون هناك بالمدينة أي نوع من أنواع التلوث أو أي نوع من أنواع الضوضاء وليس هناك أي سيارة داخل المدينة حرصاً علي كمية الوظائف التي سوف توفرها المدينة وسوف تصبح مدينة مليونية بمساحة تصل إلي مائة وسبعون ألف متر مربع حتماً بما تم تخطيطه للمدينة سيرغب الكثيرين بالعيش بها بشكل مريح بداخلها .