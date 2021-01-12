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عمر شويل - جدة طرق وشروط الحصول كرت العائلة الجديد، في المملكة العربية السعودية تعد بطاقة العائلة من وثائق الهوية الخاصة بالمواطنين وكذلك بطاقة الهوية الشخصية أو بطاقة الأحوال المدنية وسجل الأسرة تتضمن بطاقة العائلة بيانات أفراد العائلة لأصحاب القيد وهي وثيقة صالحة مدى الحياة حتى وفاة صاحب الكتاب عند سحبها وإصدار سجل للورثة باسم المتوفي

الأوراق المطلوبة لعمل كرت العائلة

أتاحت وزارة الداخلية السعودية للمواطنين السعوديين إصدار بطاقة عائلية بالحصول على بطاقة عائلية إعداد عدد من الأوراق الرسمية وهي

عقد النكاح الأصلي وصورة منه.

أصل السجل العائلي لوالد الزوجة وصورة عنه.

البطاقة الوطنية للزوج وصورة عنها.

يشترط إحضار عدد 2 صورة شخصية حديثة ملونة مقاس 4 × 6 للزوج بشرط ألا يرتدي نظارة.

يشترط إحضار عدد 2 صورة شخصية حديثة ملونة مقاس 4 × 6 لوالد الزوجة بشرط عدم وجود نظارات

شروط اصدار كرت عائلة جديد

أصدرت وزارة الاحوال المدنية في السعودية أن هناك شروط إصدار سجل الأسرة للامهات ومن بين هذه الشروط:

يجب على مقدم الطلب أن تكون متزوجة او مطلقة او ارملة ولا يجب أن تكون عزباء.

يجب أن تكون من كل أسرة فرد واحد فقط.

يجب أن تكون المتقدمة مسجلة في خدمة العنوان الوطني واصل.

ويجب ان تكون مسجلة في سجل الاسرة الخاص بالزواج.

طريقة اصدار كرت العائلة جديد

أولًا الدخول الى منصة ابشر الالكترونية

وتختار أبشر أفراد.

وتختار أبشر أفراد. ونكتب اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور.

ونضغط على تسجيل الدخول ونختار من القائمة الرئيسية خدماتي.

ونضغط علي الأحوال المدنية ونختار حجز المواعيد.

نختار الخدمة المطلوبة وهي تسجيل واقعة زواج

ونختار مكتب الاحوال التي نريد مراجعته ثم نحدد اليوم والوقت من بين المواعيد المتاحة لدينا.

ونختار مكتب الاحوال التي نريد مراجعته ثم نحدد اليوم والوقت من بين المواعيد المتاحة لدينا. ونبدأ في رفع المستندات المطلوبة وتأكد الموعد المحجوز.

المملكة العربية السعودية تسعي بكل جهد لتوفير الخدمات الالكترونية للمواطن السعودي وتقليل عملية الاختلاط بين الشعب نظرًا للظروف الذي يعيشها العالم من الوباء الذي انتشر والذي يلزمنا بالبعد الاجتماعي والاختلاط لذلك لجأت بعض الدول ومنها السعودية الإعتماد على التكنولوجيا.