نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل الهوية الرقمية – خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر الافراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة جديدة للمواطنين لديها وهي هوية رقمية للوافدين إلى المملكة عبر تطبيق أبشر أفراد، وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن أنه يمكن للجميع تفعيل الهوية الرقمية إلكترونيا عبر تطبيق أبشر ر دون الحاجة للذهاب الى أي مكان وضياع الوقت.

الهوية الرقمية عبر أبشر:

الهوية الرقمية هي نسخة رقمية إلكترونية بديلة عن الهوية الوطنية السعودية، وتسهل الهوية الرقمية التعرف على هوية الشخص دون الحاجة للهوية الورقية ويمكن تفعيلها بكل سهولة من خلال الدخول على تطبيق أبشر من الهاتف المحمول.

خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر الأفراد:

قامت وزارة الداخلية السعودية بتوفير عدد من الخدمات الالكترونية من أهمها الهوية الوطنية وقد أصبح من السهل استخراجها إلكترونيا عبر تطبيق أبشر أفراد وهو تطبيق تابع لوزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال مركز المعلومات الوطني، ومن خلال هذا التطبيق يستطيع المواطنين او المقيمين تفعيل الهوية الوطنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق أبشر أفراد

تسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد أو إنشاء حساب جديد اذا لم متوفر لديك حساب.

اختيار خدماتي

ثم اختيار تحميل الهوية الرقمية

التأكد من بيانات البطاقة ثم النزول اسفل الصفحة والضغط على”تحميل الهوية الرقمية”.

وقد طالبت الحكومة السعودية جميع المواطنين الموجودين على أرض المملكة العربية السعودين سواء من أبناء البلد او الوافدين بضرورة تنزيل الهوية الرقمية الى الهاتف الجوال الخاص بك حتى يسهل إنهاء جميع المعاملات الورقية،وهذا حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم واتخاذ كافة ألاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.