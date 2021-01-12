نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العلاوة السنوية معلمين وعسكريين وموظفين داخل السعودية عام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العلاوة السنوية التي تم الإعلان عنها فيما يخص فئات المعلمين وأيضاً العسكريين والموظفين داخل المملكة العربية السعودية للعام 1442 وأيضاً سلم رواتب العسكريين بالدرجات وبترتيبها وما هي العلاوة التي تخصهم لهذا العام وفيما يتعلق أيضاً سلم رواتب المعلمين ونسبة العلاوة التي تخصهم في المملكة وأيضاً ما هو متاح بالنسبة العلاوة السنوية للموظفين بقيمتها ومواعيد الصرف الخاصة بها كل ما يشمل هذه الفئات سنتعرف عليه في هذا المقال .

العلاوة السنوية ما هو الموعد المحدد لها بالنسبة لهذا العام 1442 داخل المملكة العربية السعودية :-

قامت كلاً من وزارتي المالية ووزارة الخدمات المدنية بالتغيير فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة بالعلاويات التي تخص هذا العام لفئة الموظفين حيث فيما سبق في أوقات ماضية كان يتم صرف العلاوة في الشهر الهجري محرم ولكن تم أجراء تغييرات وأصبح الموعد الجديد لصرف العلاوة لهذا العام 1442 والذي تم تحديد صرفه في شهر يناير الحالي وتم تحديد يوم السابع والعشرون من الشهر الجاري ليتم صرف العلاوة ويتم صرفها في الموعد المحدد لصرف الرواتب في موعدها الشهري ولكن أذا ما تم أنه صادف اليوم المحدد لصرف العلاويات بأنه يوم السبت يتم أتخاذ أجراء التأخير ليوم واحد في اليوم الذي يليه أما أذا حدث بأن الصرف تصادف بأنه يوم جمعة يتم تقديم هذا الموعد يوم واحد فقط ليصبح اليوم السابق للجمعة وهو الخميس ويكون موافق السادس والعشرون .

العلاوة السنوية للمعلمين وموعد تحديدها لهذا العام 1442 :-

هناك يمكن أن يكون أختلاف في العلاوة التي تخص المعلمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك يتم تحديده بناءً علي المؤهل الدراسي لكل موظف وأيضاً الدرجة الوظيفية لكل شخص في وظيفته ولكن يبقي تحديد العلاوة لهذا العام بالنسبة للمعلمين يتم تحديدها من قبل جهة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك يتم تحديده علي الخبرة التي تخص كل معلم والهدف الرئيس من العلاوة لكل المعلمين هو تحقيق المستوي المعيشي اللائق لكل معلم وأيضاً المعلمات ويمكن الاستعلام عن العلاوة عبر الرابط الرسمي للوزارة والمتاح علي موقع نظام فارس .

سلم رواتب المعلمين والنسبة المحددة لهم فيما يخص قيمة العلاوة المحددة لهذا العام 2021 :-

تتراوح النسبة التي تم تحديدها للعلاوة لهذا العام بين ثلاثمائة إلي ستمائة ريال سعودي . بدل الإعاشة المحدد لهذا العام يبلغ خمسمائة ريال سعودي لا غير . البدل الموضوع لمواجهة الأعمال الخطرة قيمته خمسمائة ريال سعودي لا غير . البدل الموضوع لما يخص التعب وما يخص الانتظار مبلغ بقيمة تسعمائة وخمسون ريال سعودي لا غير . العلاوة الفنية التي تم تحديدها قيمتها تسعمائة وخمسون ريال سعودي لا غير . البدل الخاص بالنقل تم تحديده بقيمة خمسمائة ريال سعودي لا غير . المرتب الأعلى الذي يتم الحصول عليه لأي معلم بالدرجة الوظيفية الثالثة مبلغ اثنان وثلاثون ألف ومائة وسبعون ريال سعودي . الدرجة الوظيفية الأولي للمعلم يتقاضى بها راتب بقيمة خمسمائة وعشرون ريال سعودي لا غير .

سلم رواتب العسكريين والقيمة المحددة لهم بالنسبة للعلاوة لهذا العام :-

العلاوة المحددة للرتبة بدرجة جندي هي مائة وخمسة وعشرون ريال سعودي .

العلاوة المحددة للرتبة بدرجة جندي أول هي مائة وأربعون ريال سعودي .

العلاوة المحددة للرتبة بدرجة العريف هي مائة وخمسة وخمسون ريال سعودي .

العلاوة المحددة للرتبة بدرجة وكيل الرقيب هي مائة وثمانون ريال سعودي .

العلاوة المحددة للرتبة بدرجة الرقيب هي مائتان وعشرة ريال سعودي .

العلاوة المحددة للرتبة بدرجة رقيب أول هي مائتان وأربعون ريال سعودي .

العلاوة المحددة للرتبة بدرجة رئيس للرقباء هي مائتان وثمانون ريال سعودي .

سلم رواتب العسكريين والعلاوة التي تم تحديدها بالنسبة لرتب الضباط :-

العلاوة السنوية المحددة للرتبة بدرجة الملازم هي ثلاثمائة وثمانون ريال سعودي . العلاوة السنوية المحددة للرتبة بدرجة الملازم الأول هي أربعمائة وأربعون ريال سعودي . العلاوة السنوية المحددة للرتبة بدرجة الرقيب هي ما بين مائتان خمسة وستون ، أربعمائة خمسة وتسعون ريال سعودي . العلاوة السنوية المحددة للرتبة بدرجة الرائد هي مائتان خمسة وستون ريال سعودي . العلاوة السنوية المحددة للرتبة بدرجة المقدم هي أربعمائة وسبعون ريال سعودي . العلاوة السنوية المحددة للرتبة بدرجة العقيد هي خمسمائة وتسعون ريال سعودي . العلاوة السنوية المحددة للرتبة بدرجة العميد هي ستمائة وخمسون ريال سعودي . العلاوة السنوية المحددة للرتبة بدرجة اللواء هي سبعمائة وثلاثون ريال سعودي .

العلاوة السنوية للموظفين والتي تم تحديدها هذا العام بناءً علي المستوي الوظيفي :-

العلاوة المحددة للمستوي الوظيفي الأول هي ما بين ثلاثمائة ، ستمائة ريال سعودي .

العلاوة المحددة للمستوي الوظيفي الثاني هي ما بين ثلاثمائة وعشرون ، ستمائة وعشرون ريال سعودي .

العلاوة المحددة للمستوي الوظيفي الثالث هي ما بين ثلاثمائة وأربعون وستمائة وأربعون ريال سعودي .

العلاوة المحددة للمستوي الوظيفي الرابع هي ما بين ثلاثمائة ، خمسمائة وثمانون ريال سعودي .

العلاوة المحددة للمستوي الوظيفي الخامس هي ما بين ثلاثمائة وثمانون ، خمسمائة وعشرة ريال سعودي .

العلاوة المحددة للمستوي الوظيفي السادس هي بدايتها أربعمائة ريال سعودي لا غير .

ما هي العلاوة السنوية التي تم تحديدها للموظفين في الخدمة المدنية :-

العلاوة التي تم تحديدها هذا العام لفئة العاملين بالحاسب الآلي هي ثمانية الآف مائتان خمسة وأربعون ريال سعودي . العلاوة التي تم تحديدها هذا العام لفئة العاملين في الاتصالات هي ثمانية الآف وخمسون ريال سعودي . العلاوة التي تم تحديدها هذا العام لفئة العاملين بهيئة الإسعاف هي تسعة الآف ومائتان ريال سعودي . العلاوة التي تم تحديدها هذا العام لفئة العاملين كسائقين هي ثمانية الآف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي . العلاوة التي تم تحديدها هذا العام لفئة الجندي كمركز أول هي ثلاثة الآف ثلاثمائة خمسة وتسعون ريال سعودي . العلاوة التي تم تحديدها هذا العام لفئة السلم الخاص بالجنود هي ثلاثة الآف مائتان وعشرون ريال سعودي .

العلاوة السنوية والتي تم تحديدها من قبل هيئة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية السعودية قد تم تنظيم فئات العلاويات في كل عام سواء كانت لموظفي التعليم أو العسكريين أو الفئات الأخري السابق ذكرها تم تحديد تواريخ محددة من كل شهر ليتم صرف المبالغ التي يتم تحديدها من قبل الجهتين ولأي بيانات أو معلومات متعلقة بهذا الشأن يكون متاح علي الموقع الرسمي ما يخص هذا الشأن .