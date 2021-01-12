سلوى البلادي تكتب…..دعوة للتفاؤل

إقترب من تلك القلوب، التي تضفي على روحك الفرح والسعادة،

وتزرع الأمل من بعد الألم.

ممن يفتحون في قلبك نوافذ من نور وتفاؤل.

من تسعد نفسك برؤيته والحديث معه.

اقترب ممن يقول لك : بوسعك أن تكون أجمل من في هذا العالم.

ابحث عنهم وأقترب منهم فجمال الحياة بمن تصاحب .

كُن إيجابياً لاتكن شخص ذا طاقة سلبية، حاول أن تكون شخص ينشر التفاؤل والأمل.

ربمُا يكون شخص على شفا حفرة من اليأس فتعطيه جرعة من السعادة، جرعة من الأمل، جرعة من الاستمرار في المحاولة، ربما تكون سبب سعادته طيلة حياته.

فقط كُن إيجابياً ربما كلمة لطيفة تقولها لأحدهم فتداعب قلبه وتبث فيه السعادة .

لا تحزن وأقفل على ملف ماضيك تماما في زنزانة النسيان وأبدأ حياة جديدة يملؤها التفاؤل والأمل والإيمان والمحبة والسلام، لا تستسلم يوما للوجع والظروف فالأمل والألم نفس الحروف.

قلب المؤمن من خلف الانكسارات ينبت اخضرار لا إنكسار، روح التفاؤل والأمل والأيمان تسقي السعادة لقلوبكم.

‏ربي رجوتك أن تزرع في قلوب أحبتي الفرح دون إكتفاء ، والسعادة دون شقاء، ورزقا حلالاً دون عناء.

‏اللهم اجعلنا أسعد خلقك ، وأقرب عبادك إليك.

‏اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقى، وأكتب لنا رضاك وعفوك وعافيتك.