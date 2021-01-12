إيمان جمل الليل ….. تكتب….. استراتيجيات الحياة بجودة الامتياز

إن أوَّل طريق للنجاح في الحياة وفي العمل هو النجاح في إدارة الذات وتطويرها والتعامل معها بفاعليه، كذلك ضبط النفس والشعور بالمسؤولية وقوة الإرادة والثقة في النفس والايجابية ونفض غبار السلبية والتعامل مع الناس على قدر عقولهم والتحكم في درجة القرب منهم !

ان فن إدارة الحياة مع الناس ، مهارة تحتاج الى الكثير من (الخبرة) و(التجربة) كونها أمراً حتمياً، فطبيعة خلق البشر جُبِِلِِت على (التعايش) كمبدأ رئيس لتحقيق التكامل والاندماج البشري للبقاء على هذه الأرض ، ان معظم خيبات الأمل التي نمر بها في رحلة الحياة كان مصدرها دائرة علاقتنا بالآخرين لاسيما أولئك الذين منحناهم سقفاً عالياً من ( الثقة ) ولم يكونوا علـي قدرها.

يقول ويليام شكسبير “أحب جميع الناس لكن ثق بالقليل منهم”. فنحن لا نعيش مع ملائكة بل مع بشر يعتريهم النقص في اخلاقهم وتصرفاتهم وتعاملاتهم وكل شؤون حياتهم، علينا ان نقف على بعد مسافة ملائمة معهم وكما يقول فكتور هوغو” إرفع سقف طموحاتك الى اكثر مما تستطيع واخفض سقف توقعاتك الى اقل مما تستطيع”.

فالناس عند الناس مقامات..

ومقامك عند الناس ليس فيما يقال لك أو ما تسمعه من كلام.. ولكن فيما تراه من فعل!

فأحياناً تصنع لنفسك مكانة في قلوب البعض (ظنّاً منك أنك تستحق هذه المكانة بالفعل)..

لكن تكتشف بشكل أو بآخر – وربما في الوقت الضائع – أنه لا مكان لك في قلوبهم أصلاً.

لا شك أن ذلك مؤلم، ولكن هذا لا يعطيك الحق في لوم احد على الإطلاق. واذا ما كان هناك أحد يستحق اللوم فهو نفسك التي صورت لك ذلك.

فمن الناس الكريم، ومنهم اللئيم ويتعين عليك التفريق ببينهما..

يقول الشاعر ” إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا”.

فليس الكريم كريم الأطعمة والعطايا بل هو كريم الأخلاق والقيم. فترفّع بخُلِقِكَ كي يليق بك ولا تقابل الإساءة بالمثل ، بل امضي في دربك ولا تجاري السفهاء حماقتهم كي يليق بك المقام وغادر حين يجرك الكلام.

وافتخر بصمتك، ولا أعني من مقالي هذا هضم النفس باستمرار ولا اهانتها بل أعني الترفّع بنفسك فوق ما تستحق والّّا تنزلها اقل ممّا تستحق.

وتذكر دائما أن معادلة تحقيق التوازن في حياتك تعتمد على جودة حياتك في أمورك وعدم الافراط او التفريط فالوسط دائما متزن.