في ناصيته كل يوم … العرفج : أتحداكم تعرفون المعنى .. !

دوت الخليج – الرياض : في ناصيته كل يوم يقول العرفج : أتحداكم تعرفون المعنى .. ! من كتابي .. من نواصي أبي سفيان العاصي والموجود في مكتبة جرير … ومقلباً العرفج صفحات كتابه على صفحة فيها قصيدة شعرية له كتبها منذ ربع قرن فيها كلاماً مشفراً من أرشيف شعره المتواري : أجزني رفيق الدرب فالليل هاهُنا طويل وفي عينيك يشتعل الحِمى لأنك صوت الوقت جُئتك واصفاً شُحوب الأماني الحالمات بربما سألتك كيف الحال قلت مطمئناً بخير فأدركت السراب المُلثما أراك وفي النبض حَفتك أحرف تلوح كباقي الماء في صفحة الظما

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