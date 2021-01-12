عاجل إيداع المساعدات المقطوعة 1442 _ استعلم الآن

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم إنها قامت ب إيداع المساعدات المقطوعة 1442 وأوضحت في التفاصيل أن الوزارة قامت بإيداع دفعة جديدة لعدد من المسجلين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق شروط أهلية مقطوعة الضمان وبحسب ما تجد اللجنة المشكلة لتقصي الحالات المسجلة على قوائم الانتظار.

تفاصيل إيداع المساعدات المقطوعة 1442

أوضحت الوزارة إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها اليوم الثلاثاء للمستفيدين (149985665 ) ريال وأن عدد الحالات التي تم إيداع المبالغ المالية لها 11300 حالة من المسجلين على قوائم الانتظار واستوفت أهلية الإيداع للمساعدة المادية للمستحقين، وأكدت أن المبالغ المالية تودع في حسابات المستفيدين البنكية فور التصديق عليها، برنامج المساعدات المقطوعة هو أحد البرامج التي تستهدف المساندة المالية للأسر التي تحتاج إلى مساعدات مالية وتقدمها وكالة الضمان الاجتماعي لتحسين الأحوال المعيشية لراغبي المساعدة من أصحاب الدخول المتدنية.

شروط الحصول على المساعدات المقطوعة

أن يكون المواطن أو المواطنة من الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم لطلب المساعدات المقطوعة من أصحاب الدخول المتدنية.

أن لا يكون للمتقدم سجل تجاري أو مشروع قائم وليس له دخل شهري ثابت.

أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على المساعدات عن 35 عام.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان

يعتمد استحقاق أهلية المساعدات المقطوعة على الشروط السابق ذكرها للإعلان عن أسماء المستفيدين من قبل الوزارة، وللاستعلام عن صدور الدفعة من خلال الرابط الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويمكن التسجيل بالموقع والتقديم على المساعدات لمن لم يسبق لهم الحصول على المساعدات المقطوعة من قبل الوزارة.