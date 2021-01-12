نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية ودرجات الحرارة المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة العربية السعودية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في جميع انحاء المملكة الطقس اليوم في الرياض صافي ودرجة الحرارة المتوقعة كالتالي: درجة الحرارة العظمى : °17

درجة الحرارة الصغرى : °7 الطقس اليوم في مكة المكرمة صافي ودرجة الحرارة المتوقعة كالتالي: درجة الحرارة العظمى: °31

درجة الحرارة الصغرى: °19 الطقس اليوم في المدينة المنورة أتربه كثيرة ودرجة الحرارة المتوقعة كالتالي: درجة الحرارة العظمى: °23

درجة الحرارة الصغرى: °13 الطقس اليوم في جدة صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °32

درجة الحرارة الصغرى: °21 الطقس اليوم في عرعر صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °32 درجة الحرارة الصغرى: °21 الطقس اليوم في الجوف صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °18

درجة الحرارة الصغرى: °5 الطقس اليوم في الطائف غيوم متفرقة ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °18 درجة الحرارة الصغرى: °8 الطقس اليوم في حائل صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °16

درجة الحرارة الصغرى: °4 الطقس اليوم في حفر الباطن صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °18

درجة الحرارة الصغرى: °5 الطقس اليوم في الدمام صافي اغلب الأوقات ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °21

درجة الحرارة الصغرى: °11 الطقس اليوم في الباحة غائم جزئياً ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °14

درجة الحرارة الصغرى: °7 الطقس اليوم في نجران غيوم متفرقة ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °18

درجة الحرارة الصغرى: °5 الطقس اليوم في جازان غيوم متفرقة ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °28

درجة الحرارة الصغرى: °25 الطقس اليوم في سكاكا صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °18

درجة الحرارة الصغرى: °5 الطقس اليوم في القريات صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °20

درجة الحرارة الصغرى: °5 الطقس اليوم في بريدة صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °17

درجة الحرارة الصغرى: °5 الطقس اليوم في عنيزة صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °17

درجة الحرارة الصغرى: °5 الطقس اليوم في الجبيل صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °19

درجة الحرارة الصغرى: °12 الطقس اليوم في الخرج صافي ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °19

درجة الحرارة الصغرى: °8 الطقس اليوم في ينبع غبار خفيف ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى : °30

درجة الحرارة الصغرى : °20 الطقس اليوم في رابغ أتربة كثيرة ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى : °32

درجة الحرارة الصغرى : °20 الطقس اليوم في أبها غائم معظم الأوقات ودرجة الحرارة المتوقعة: درجة الحرارة العظمى: °18

درجة الحرارة الصغرى: °7

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