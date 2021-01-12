من أطلق الوحش…..بقلم الكاتبة الصحفية / ناهد رطروط

خلق الله الأرض وخلق البشر ليعمروها وكما خلقهم خلق أقواماً وأمم مختلفة من الطير والحيوانات والحشرات ولكنه سبحانه و تعالى ميز الإنسان عن كل مخلوقاته، حين خلقه في أحسن تقويم وأعطاه القدرة على التعبير عما يدور في عقله وعما يختلج في قلبه من مشاعر فجعل له لسان فصيح، وسبحانه جعل لكل قوم لسان ولغة مشتركة يتفاهمون بها وتميزهم عن سواهم.

عندما خلق الله البشر جبلهم سبحانه من مزيج مختلف من التناقضات من الخير والشر والقبح والجمال والقوة والضعف و الطمع والقناعة، وبالطبع قد يغلب أحد هذه الجوانب الآخر و هنا تكون الكلمة الفاصلة في هذا النزاع الداخلي للقضاة الذين يحكمون سلوك البشر كالدين والأخلاق و التربية و الضمير و البيئة والتقاليد والحاجة والظروف المادية وغيرها من العوامل، فإذا غلب الدين الدنيا في نفس الإنسان وكان للضمير سطوته وكانت يد التربية حازمة وكلمة التقاليد هي العليا ونقاء الروح وجمالها غلب هوى النفس وضعفها ومرت العاصفة بسلام وحافظت النفس على آدميتها، أما إذا غلب هوى النفس نقاء الروح وضرب حب الدنيا إيمان القلوب في مقتل كما قتل الضمير وضرب بعرض الحائط التقاليد وتفتت التربية دعائم التربية الهشة خسر الإنسان نفسه ودينه ودنياه و دخلنا في عالم مظلم أسود لانرى فيه سوى سواد آثامنا ونغرق به في دماء ضحايانا ولكنني لا أريد التكلم عن الجرائم كجرائم فهي ليست بجديدة على عالمنا فالجريمة موجودة في الدنيا منذ عهد هابيل وقابيل .

ليس بغريب أن نسمع عن جريمة قتل أو اختطاف أو سرقة أو عملية نصب أو احتيال كلها جرائم بشرية ألفناها و عرفناها من قديم الأزل حتى التمثيل بالجثث شهدناها في الجاهلية وكلنا نذكر كيف أكلت هند كبد حمزة سيد الشهداء بعد استشهاده، لكن ما يجري اليوم فاق حدود الجرائم المعروفة، ما يجري اليوم شيء تشمئز منه الفطرة البشرية والنفوس البشرية والله حتى الحيوانات لا تقوم بما تقوم به تلك الوحوش التي ترتدي جلود البشر وأقنعتهم فالوحوش لاتقتل إلا إذا جاعت أي أنها تقتل حماية لنفسها من الموت، أي أنها لا تمثل بضحاياعا و هم أحياء، ليست كتلك الوحوش البشرية والطامة الكبرى أنهم منتشرون على طول وطننا العربي وعرضه فمن كل قطر قصة ، فمن شاب مراهق خُطف لتقطع يديه وتفقأ عينيه ثم يلقى حياً على قارعة الطريق انتقاماً من والده، لزوج يقتلع عيني زوجته أمام أطفالها لآخر يرغب بطلاق زوجته لأنه شُغف حباً بأخرى فيرفض أهله فما كان منه إلا أن يلوث سمعتها بأرسال أحد أصدقائه لاغتصابها وعندما يفشل هذا الصديق لايجد أمامه إلا أن يقتلها و من ثم يغتصبها، إلى مراهق وصديقه يستدرج إبن عمته الطفل ذو السبع سنوات ليتناوبا على اغتصابه في مسجد مهجور في أحد أيام الجمعة من رمضان. وغيرها الكثير من القصص التي تدمي القلب وتبكي العين ألهذه الدرجة بلغت بنا الجرأة على الله؟! ألهذه الدرجة لم تعد لنا ذمة و لا نراعي عهد! ؟ ألهذه الدرجة أصبحنا بلا شرف أو كرامة ؟! من أطلق تلك الوحوش في داخلنا ؟؟ و كيف أطلق لها العنان لتعيث في الأرض فسادا؟ فتقتل أول ماتقتل فينا الشرف و الكرامة؟

هل هي تلك الأفلام والمسلسلات التي يظهر فيها البطل الوسيم الذي يسلب مشاعر الفتيات وبعضلاته يسيطر على عقول الشباب فيصبح قدوة لهم عندما يكون رئيس العصابة المجرم ولكنه من ناحية أخرى الرومانسي الحنون الذي لايقتل إلا ليعيد الحقوق لأصحابها وينصر الحق ويلجأ له المظلوم حتى ليكون دولة داخل الدولة فيصبح حلم كل مظلوم أن يكون مثله ويصبح حلم كل فتاة أن تتزوج رجل بمثل مواصفاته ؟ أم هي المنصات الإعلامية بما تصدره لنا من أفكار غربية تبنيناها و استبدلناها بركائز ديننا التي أصبحنا نرى أنها لا تناسب العصر؟ أم هي تلك الألعاب التي تقطر دما وعنفاً يتسرب لعقول أبنائنا و نفوسهم من خلف الشاشات فيبرمجهم على أن العنف بطولة وحل المشاكل بالقوة شجاعة ناهيك عن مناظر العنف الذي تحشو به عقولهم، غير اعتلالهم الاجتماعي الناتج عن قضائهم ساعات وساعات في اللعب بتلك الألعاب أم الجهل هو الذي أعمى بصيرتنا لننصاع وراء كل التوافه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه؟ أم هو الفقر الذي تمنى علي كرم الله وجهه لو كان رجل فقتله؟ أم إنها البطالة تلك الصخرة العنيدة التي تتحطم عليها أحلام الشباب و تنهار أمامها كل الطموحات بغد أفضل؟ أم هو ضعف النفس والبعد عن الدين الذي أضعف نفوسنا فأغرقنا في وحل التخلف ومستنقع الضعف؟

لقد تغيرت الدنيا من حولنا بل نحن من تغيرنا وغيرناها معنا فتغيرت المفاهيم وتبادل الجميع الأدوار وحل الخطأ مكان الصح والعكس وتغير البشر حتى نفرت من قلوبهم الرحمة واتخذت من قلوب الحيوانات سكناً لها فأصبحنا نرى مقاطع لحيوانات أكثر رأفة و رحمة من بعض البشر وإنني أراهن و أتحدى إن كانت أي وسيلة من وسائل التطور و التقدم التي أغرقت العالم حضارة و تكنولوجيا قادرة على أن تشير على من أطلق الوحش.