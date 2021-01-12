نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل نيوز” أيداع 149 مليون ريال المساعدة المقطوعة ل 11 ألف مستفيد اليوم أعرف رابط أسماء المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة بعد طول أنتظار، تم اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يناير 2021 إيداع المبلغ المقرر لها في حسابات المستفيدين جاء ذالك الإعلان على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، التي زفت الخبر عبر موقعها الإلكتروني، ودعت المستفيدين الدخول على الرباط الرسمي لمعرفة المستفيدين برقم الطلب المقدم للحصول على المساعدة.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المستفيدين يمكنهم الدخول على موقعها الإلكتروني hrsd.gov.sa برقم الطلب والاستعلام عن تفاصيل المساعدة، والمبلغ المخصص للمستفيدين وفيما يلي طريقة الاستعلام عن المقطوعة ببساطة.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كتابة رقم الطلب المقدم للحصول على الدعم للمساعدة المقطوعة. الضغط على زر عرض نتائج المقطوعة سوف يظهر لك قيمة الدعم وكافة التفاصيل.

موعد صرف المقطوعة 1442

أعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء 12 يناير موعد إيداع المبلغ التي قالت أنه 149 مليون ريال سعودي، لعدد 11 ألف مستفيد من المقطوعة تم مراجعة شروط أستحقاقهم للمساعدة ، وتم التأكد من أستحقاقهم لمبلغ الدعم.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم يستحق الدعم ومن أصحاب الدخل المحدود. أن يكون المتقدم عمره 35 عام وأكثر. أن يقدم المتقدم للمساعدة بيان تفصيلي براتبه معتمد ومختوم من الجهة التي يعمل بها. أن لا يزيد راتب الأسرة المكونة من فردين عن 300 ريال سعودي. وجود البطاقة المدنية للمتقدم للحصول على المساعدة للتعرف على هويته الوطنية وتكون سارية. يجب أن يصدق البنك على الحساب الشخصي للمتقدم للحصول على المساعدة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

المقطوعة هو برنامج تكافلي يهدف إلي مساعدة الأشخاص الذين يكون دخلهم محدود، حتى لو كانوا على رأس العمل وتشرف عليه وزارة الموارد البشرية، بعد بحث وتدقيق للمتقدمين للحصول على الدعم لكي يتم التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي وباء كورونا وإجراء الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، والذي له تبعات صعبة خاصة على أصحاب الدخول المحدودة.