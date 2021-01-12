نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة الوظائف الإدارية 1442.. رابط وشروط التقديم على وظائف النيابة العامة eservices.mcs.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت النيابة العامة عن وجود عدة وظائف شاغرة للعام الجديد 1442 للنساء والرجال، حيث ستتم عملية التقديم من خلال جدارة الوظائف الإدارية ، حسب الموعد المحدد، وقد تم الإعلان عن الشروط وبعضا من التفاصيل، حيث سنتعرف من خلال هذا المقال على الشروط ورابط التقديم وبعض من التفاصيل الأخرى كما سنتعرف أيضا سويا على وظائف جدارة للنساء. جدارة الوظائف الإدارية 1442 وظائف للنساء وظائف إدارية المرتبة الخامسة : كاتب سجل العدد “سبع وظائف” وظائف بالمرتبة السادسة: باحثة اجتماعية العدد 15 شاغر، باحثة إحصاء مساعدة العدد 4، كاتب الضبط العدد 29، مدقق حسابات مساعدة العدد 13، شؤون الموظفين العدد 16 شاغر، مفتشة نساء العدد 10 وظائف المرتبة السابعة: فني دعم العدد 15 شاغر، ومطور برامج العدد 2 وظائف المرتبة الثامنة: باحثة اجتماعية العدد 6 شاغر، مدقق شؤون الموظفين العدد 1. شروط التقديم على وظائف النيابة العامة 1442 أولا يجب توفر المؤهل العلمي المناسب للرتبة

يجب أيضا توفير معادلة من وزارة التعليم السعودية للوظائف القادمة من خارج المملكة العربية السعودية

للوظائف القادمة من خارج المملكة العربية السعودية يجب توفر القدرة على تجاوز عوائق المقابلة الشخصية

يجب حضور اختبار القدرة المعرفية للوظائف للمراتب السادسة والسابعة والثامنة

سيكون الترشيح بعد دعوة المتقدمين والمقارنة بينهم. رابط وطريقة التقديم على وظائف النيابة العامة عبر نظام جدارة السعودي قامت النيابة العامة بتحديد موعد استقبال طلبات وظائف شاغرة من خلال منظومة التوظيف جدارة، وهذا التوقيت هو يوم الأحد الموافق بتاريخ 17 يناير 2021 وصولا إلى يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وتتم عملية التقديم على وظائف جدارة عبر الخطوات القليلة التالية: أولا تسجيل الدخول إلى جدارة ويجب على المتقدم التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي وضعها

ويجب على المتقدم التأكد من صحة المعلومات والبيانات التي وضعها ثم النقر على زر تقديم على الوظائف الإدارية المتاحة

المتاحة يمكنك تحديد الوظيفة التي ترغب بأخذها دون غيرها

بعد ذلك يرجى طباعة الطلب والاحتفاظ بنسخة، وذلك أجل تقديم مراجعة أو اعتراض ويجب التأكد من أنك وضعت كل المعلومات المطلوبة

وللمزيد من المعلومات رجى زيارة الموقع الرسمي لنظام جدارة والذي تركناه أعلى هذه الفقرة، وإن كان هناك أي استفسار أتركوه أسفل هذا التقرير لإعطاء الإجابة عنه.

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