نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان CS95 بلاتينيوم بدون مقدم 1000 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تشذ عروض تقسيط شانجان CS95 بلاتينيوم 2021 عن عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية سواء على صعيد التسهيلات الممنوحة للمستهلكين أو على صعيد التخفيضات والعروض الخاصة التي تقدمها الشركات وكلاء السيارات في السعودية حيث يمكن شراء شانجان CS95 بلاتينيوم تقسيط بقسط شهري يصل 1000 ريال كما يمكن تقسيط شانجان CS95 بدون دفعة مقدمة كذلك لكن بطبيعة الحال الأمور سوف تختلف فيما يخص السعر النهائي وقيمة القسط الشهري، خاصة مع نشاط موسم التخفيضات على السيارات الجديدة ومنافسة العديد من المعارض على تقديم أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة.

مواصفات شانجان CS95 بلاتينيوم 2021

تأتي السيارة ذات الدفع الرباعي مع محرك بسعة 2.0 لتر نوع توين تيربو مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات مزود بـ16 صماماً بقوة 233 حصانًا تولد قوة عزم قصوى قدرها 360 نيوتن أما عن معدل استهلاك الوقود فيصل إلى 12.2 كلم/ لتر كذلك تأتي السيارة مع نظام قيادة متعدد اقتصادي ورياضي وثلوج وعن وسائل الأمان تأتي السيارة مع 4 كاميرات تساعد في صف السيارة وشاشة لمس ملونة عالية الدقة بقياس 14 بوصة مع نظام ملاحة.

سعر شانجان CS95 بلاتينيوم 201

يصل سعر شانجان CS95 بلاتينيوم موديل 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة في حدود 95 ألف ريال فيما يصل سعر شانجان CS95 بلاتينيوم شامل الضريبة المضافة في حدود 110 ألف ريال ويختلف السعر عند التقسيط بحسب قيمة الدفعة المقدمة ودفعة التملك والأقساط الشهرية.

عروض تقسيط شانجان CS95 بلاتينيوم

يمكن تقسيط شانجان CS95 بلاتينيوم موديل 2021 بقسط شهري 1000 ريال أو يزيد قليلًا بحسب المعادلة التالية مع الأخذ في الحسبان أنها تقريبية: