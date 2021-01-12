نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين اليوم في السعودية تقدم شركة أرامكو أسعار شهر يناير لمنتجات البترول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة أرامكو السعودية سعر البنزين اليوم خلال شهر يناير، حيث تقوم الشركة بمراجعة الأسعار في المملكة بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير كما أوضحت بعض النصائح العامة للمواطنين في كيفية اختيار نوع البنزين المناسب لسيارتك، كما أوضحت أن بنزين ٩١ يناسب معظم السيارات الحديثة، بينما يعد بنزين ٩٥ هو الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي كما بينت أن استخدام بنزين ذي رقم أوكتان أقل من ذلك الذي أوصى به المصنّع، قد يعرض محرك السيارة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل، والغني عن التعريف أن شركة أرامكو هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجال النفط والغاز الطبيعي والبيتروكيماويات وأعمال التنقيب والتكرير والإنتاج والتوزيع والتسويق وكل ما هو متعلق بمجال البيتروكيماويات، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح الأسعار الخاصة بهذا الشهر ومقارنتها مع أسعار الشهر الماضي.

سعر البنزين اليوم في السعودية:

بنزين 91 بسعر 1.62 ريال سعودي لكل لتر بدلا من 1.44 ريال بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي.

بنزين 95 بسعر 1.75 ريال سعودي لكل لتر بدلا من 1.58 ريال بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي.

ديزل بسعر 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

الكيروسين بسعر 0.70 ريال سعودي لكل لتر.

غاز البترول المسال بسعر 0.75 ريال سعودي لكل لتر.

وتقوم الشركة بمراقبة الأسعار بصفة دورية، وبينت أن هذه الأسعار يمكن أن تتغير صعوداً أو هبوطاً نظراً للتغيرات التي تطرأ على أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية وذلك وفقا للإجراءات حوكمت تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.