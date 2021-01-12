نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المبكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقاعد المبكر هي من الأشياء الحديثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة واصبح السؤال عنها بكثره واحتياج الموظفين أليها في سن مبكر عن السن المقرر للتقاعد ، ولذا يريد الكثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة بمعرفه اكثر عن ما يخص شروط التقاعد المبكر من حيث مميزاته وشروطه والخطوات التي تتم لتنفيذ هذه الخطوة والتقديم عليها, لذلك قامت المملكة العربية السعودية بالمساعدة كالعادة لمواطنيها السعوديين والموافقة على المعاش المبكر لموظفين الحكومة المحتاجين للتقاعد قبل سن المعاش أو التقاعد فيما معناه هو التقاعد قبل الوصول إلى 30 عام من العمل وهذا بالنسبة للمواطنين الرجال داخل المملكة, أما المواطنين النساء مده العمل تصل الى 25 عاما بالقطاع الحكومي, وبعد ذلك يتم خصم 5% من أساسي المعاش فرق وهذا لسبب فرق السن الأساسي بالمعاش ونسب التقاعد المبكر لموظفين الحكومة تختلف من قطاع لاخر وايضآ في القطاع الخاص وسنذكر شروط القطاع الخاص وايضآ الحكومة .

شروط التقاعد المبكر للقطاع الخاص

كالعادة حكومة المملكة العربية السعودية قامت بتأسيس هذه الشروط لمساعده مواطنيها لتسهيل الأمور لمن يرغبون في التقاعد المبكر. في جميع المؤسسات المختلفة والشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وهى :

يجب على موظف القطاع الخاص ألا تقل مدته عن 25 عام ولا يوجد بها أي اجازات أو انقطاعات. يجب أن تكون لديك موافقه من جه الهمل التي تتبعها. يجب أن يكون سبب التقاعد المبكر بسبب ظروف قهرية مثل أصابة خطره في العمل, حادثه, مرض.

ما هي شروط التقاعد المبكر 1441 القطاع الحكومي

شروط التقاعد المبكر لموظفين الحكومة يجب عليهم تنفيذها للحصول على المعاش المبكر للمعلمين والمعلمات والتأمينات الاجتماعية والعسكريين.

شروط التقاعد بالنسبة للمعلمين والمعلمات

يجب أن يكون الموظف قد تمم مدة 20 عاماً في العمل سواء كانت وظيفة تعليمية أو إدارية.

يجب أن تكون المدة التي قضاها الموظف في العمل لا يوجد بها إجازات أو انقطاعات و أن تكون مده كامله بدون انقطاع.

لا يتم احتساب الراتب المقطوع بين الأغراض الخاصة بالتقاعد المبكر.

يجب موافقة من جهة العمل التابع لها للحصول علي التقاعد المبكر.

يمكن التقديم علي المعاش المبكر في بعض الحالات الغير اعتياديه بسبب الحالات القهرية التي تعرض لها المواطن مثل الإصابة بالأمراض أو حادثه أو أصابة في العمل.

وايضآ الموظف الذي تمت له مدة خمسة و عشرون عاماً في العمل الخاص يستطيع الحصول علي التقاعد المبكر.

ما هي شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية

أن يكون الموظف لديه موافقه لحصوله على التقاعد المبكر من جه العمل.

يجب أن تكون مده خدمه الموظف لا تقل عن 25 عام.

شروط التقاعد المبكر للعسكريين

بالنسبة إلى رتبه للضابط يكون سن التقاعد من 42 عام.

بالنسبة إلى رتبه النقيب سن التقاعد من 48 عام.

بالنسبة إلى رتبه رائد سن التقاعد من 50 عام.

بالنسبة إلى رتبه مقدم سن التقاعد 52 عام.

بالنسبة إلى رتبه عميد سن التقاعد 54 عام.

بالنسبة إلى رتبه اللواء سن التقاعد 56 عام.

بالنسبة إلى الجنود سن التقاعد من 44 عام, ومنهم رتبه العريف سن التقاعد 46 عام, رتبه وكيل الرقيب 48, رتبه الرقيب والرقيب الأول 50 عام.

ما سبب الحرمان من التقاعد المبكر ( المعاش )

سبب الحرمان هو حصول المتقاعد على جنسيه اخرى غير الجنسية السعودية.

هذا الحرمان ليس له علاقة بالزوجة فهو يطبق على الموظف وليس الزوجة.

ماهي المعايير ألمحاسبيه لراتب المتقاعد

هذا بناء على قانون التقاعد الجديد في وزارة الضمان الاجتماعي, اما عن معايير احتساب راتب التقاعد فهي.

حساب راتب التقاعد يتم عن طريق احتساب الراتب في كل عام من الأعوام التي تم الاشتراك فيها بنسبة 2.5 %.

توجد زيادة في راتب المتقاعد في حاله انه يعول أفراد بنسبة 12% للفرد الأول و 6% علي الفرد الثاني.

يتم العمل على محاسبه راتب التقاعد بناء على عدد الاشتراكات في فتره الخدمة ويجب ألا تقل عن 216 للرجال و180 للنساء.

وفى نهاية هذا المقال قد نكون قدمنا لكم ما يتضمن لمعرفتكم والاطلاع على شروط التقاعد بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص من حيث معظم القطاعات منها المعلمين والمعلمات والتأمين الاجتماعى والعسكريين, وأسباب الحرمان من التقاعد أيضآ المكافأة ولكم جزيل الشكر.