نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية تعلن رسمياً عن أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر يناير الجاري 2021م في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية عن مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في السعودية، وهذا في شهر يناير الجاري 2021م، حيث أن في الفترة الأخيرة تم الإعلان على أن حسب المراجعة الدورية، بالإضافة إلى ذلك أن شركة أرامكو سوف تقوم بإيضاح تعديل أسعار منتجات الطاقة، للإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، ومن الجدير بالذكر أن سوف يتم الإعلان رسميا عن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، وهذا بسبب التغييرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث أن أسعار الوقود التي تم الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو السعودية، حيث أن شهدت أسعار شهر يناير ارتفاعا طفيفا، مقارنة بأسعار شهر ديسمبر القادم 2020م

أسعار البنزين في شهر ديسمبر 2020م :

قامت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسعار البنزين الخاصة بالشهر الماضي هي، ( بنزين 91) قد وصل إلى 1.62 ريال سعودي مخصص لتر بدلاً من 1.44 ريال سعودي، وكان يوجد سعر البنزين (بنزين 95) قد وصل إلى 1.75 ريال سعودي للتر الواحد بدلاً من 1.58 ريال سعودي، حيث أن تم الإعلان أيضاََ في شهر ديسمبر 2020م على أن (سعر ديزل) قد بلغ إلى 0.52 ريال سعودي، حيث أن سعر( غاز البترول) وصل إلى 0.75 ريال سعودي، (سعر الكيروسين) 0.70 ريال سعودي مخصص.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية تقوم دوماََ بمراجعة أسعار الوقود، وجميع مشتقاته بشكل دوري كل شهر تقريباً، وهذا لكي يتم خفض تأثر المستهلك التذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية، حيث أن تقوم شركة أرامكو ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 17 يناير الجاري 2021م عن أسعار البنزين الجديدة، حيث أن سوف تبدأ العمل ابتداءً من يوم الاثنين مباشرةً في جميع مناطق السعودية.

ومن المنتظر أن تعلن شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين الجديدة الخاصة بشهر يناير الجاري، وهذا بعد المراجعة الدورية الشهرية للأسعار، حيث أن خلال أيام سرف تعلن شركة أرامكو رسمياََ عن أسعار البنزين الجديدة، ولذلك قامت شركة أرامكو مراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية.