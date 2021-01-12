“الدفاع المدني” يدعو لأخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة

بلادي – الرياض :

جددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها للمواطنين والمقيمين، بأخذ الحيطة والحذر أثناء استخدام وسائل التدفئة، نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة هذه الأيام.

وحذرت الجميع من التهاون في احتياطات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة سواءً عن طريق الحطب أو الفحم، مؤكدة أنه يجب إشعالها خارج الغرف وإدخالها بعد تحولها إلى جمر مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق.

كما حذرت من ترك المدفأة في وضع التشغيل في حالة النوم ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم خوفاً من العبث بها وكذلك عدم إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ وتخصيص أماكن آمنة لها.

ودعت إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.