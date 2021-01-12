أمانة عسير: إقفال الواجهة البحرية نتيجة الأضرار بسبب الأمطار وإعادة فتحها الأحد القادم

بلادي – الرياض : أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم (الثلاثاء)، استمرار إقفال الواجهة البحرية، نتيجة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة. وأوضحت أن إقفال الواجهة للمعالجة سيستمر إلى يوم السبت القادم، وسيتم فتحها مجددا أمام المرتادين يوم الأحد الموافق 4 /6 /1442.

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