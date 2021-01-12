قنصلية المملكة في الصين تنبه المواطنين بفرض حجر صحي على القادمين لمدينة “قوانجو”

بلادي – الرياض :
نبهت قنصلية المملكة في الصين اليوم (الثلاثاء) على مواطنيها المقيمين والزائرين بأنه سيتم إخضاع جميع القادمين إلى قوانجو للحجر الصحي لمدة 14 يوما في أحد الفنادق المخصصة لذلك.
وشددت على ضرورة البقاء تحت المراقبة الصحية لمدة 7 أيام أخرى قبل مغادرة “قوانجو” لأي مدينة أخرى في الصين، كما سيتم إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا 4 مرات خلال هذه الفترة، وتحديداً في اليوم الأول والسابع والرابع عشر والحادي والعشرين.
وأضافت أن ذلك يأتي بناءً على ما أصدرته السلطات الصينية في مقاطعة “غوانغ دونغ” في ظل انتشار وباء كورونا في عدة دول وظهور سلالات جديدة منه.
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