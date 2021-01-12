“هيئة الإعلام” تطلق حسابها الرسمي للتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية على “تويتر”

بلادي – الرياض :
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إطلاق حسابها الرسمي للتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية على “تويتر”
وأوضحت أن الحساب يتضمن معلومات لمعرفة كل جديد عن الألعاب، مضيفة أن الهدف منه توفير المعلومات المرتبطة بكل ما يتعلق بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية.
يذكر أن الحساب بدأ يوم أمس بنشر أول تغريداته بالإعلان عن لعبة إلكترونية مناسبة لعمر 18 فما فوق، داعية الجميع إلى التأكد من وجود التصنيف العمري الخاص بالألعاب.
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