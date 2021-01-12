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عمر شويل - جدة أسهل الطرق لمعرفة رقم حساب فاتورة المياه، معرفة رقم حساب فاتورة المياه من رقم العداد، وكيف أعرف فاتورة المياه من رقم العداد هذه الأمور التي طالما شغلت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب، والاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية ومعرفة قيمة فاتورة المياه من خلال الموقع لتوفير الجهد والوقت على المواطنين.

كيفية معرفة رقم حساب فاتورة المياه من رقم العداد

تسهيلًا على حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين، بعد أن قدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات للمؤسسات والأفراد، منها تحديد رقم حساب فاتورة المياه بشكل فوري، وكذلك توفير طرق عديدة للاستعلام عن فاتورة المياه ليتمكن المواطن من الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم الحساب أو رقم الهوية، ومعرفة رقم الحساب من رقم العداد، ويمكن اتباع إحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى

يمكن معرفة فاتورة المياه من رقم العداد بالدخول مباشرة إلى موقع شركة المياه الوطنية.

يجب تحديث المعلومات أولا من خلال استمارة تحديث بيانات المواطن والمتمثلة بالمعلومات التالية :

رقم الهوية. رقم الهاتف. تاريخ الميلاد. هل المواطن هو مالك العقار أو المستأجر. مزود الخدمة. نوع المعرف. كتابة تفاصيل عنوان العقار. ثم تحميل صورة للعداد وصك الملكية. والضغط على تحديث.

الطريقة الثانية

لمعرفة فاتورة المياه من رقم العداد ادخل على الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ثم انتقل إلى خدمات الفواتير، وأكتب رقم الحساب لمعرفة قيمة الفاتورة بإستخدام رقم الحساب.

الطريقة الثالثة

يمكن العثور على رقم حساب فاتورة المياه من رقم العداد بإستخدام خدمة حياك التابعة لموقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

من خلال الخريطة التي يوفرها الموقع يتم اختيار المدينة المراد الاستعلام عنها عن حساب فاتورة المياه السعودي الجديد، وذلك بإدخال علامة تبويب (بيانات العميل)، ثم في المربع الأول يتم كتابة (المديرية).

في الحقل الثاني اكتب (رقم الهوية) ثم اضغط (بحث) لبدء ظهور جميع البيانات والمعلومات بما في ذلك حساب فاتورة المياه السعودية الجديدة.

استعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية

للاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية يجب إتباع الخطوات التالية: