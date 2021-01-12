نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على العطلات الرسمية في السعودية لعام 2021 ميلاديًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة العطلات الرسمية في السعودية، ليس لديها الكثير من العطلات الرسمية لعام 2021 مقارنة بالدول العربية ولكنها تكون طويلة المدة، والإجازات عبارة عن عطلة رسمية مدفوعة الأجر ويحصل عليها المواطنين في أى مناسبات تعتمدها المملكة بدون انتقاص أي جزء من المرتب الشهري وفقًا للمناسبات التي تمر بها باعتبارها تخليد لبعض المناسبات الدينية أو الوطنية أو التاريخية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم جميع التفاصيل.

الإجازات في المملكة العربية السعودية

ينتظر المواطنين السعوديين الإجازات والعطلات الرسمية لعام 2021م بصفة دورية سواء كانت للقطاع الحكومي أو الخاص لكي يستغلونها للقيام بالرحلات الترفيهية أو للراحة، ويبحث العديد من المواطنين والمقيمين داخل الأراضى السعودية عن الأوقات والعطلات الرسمية التي تحددها البلاد لكن أنواع إجازات السعودية وبداية اعتمادها كعطلة رسمية داخل المملكة تختلف باختلاف كل جهة وتعتمد المملكة العربية السعودية عدد من العطلات الرسمية وفقًا للنظام المتعارف عليه، وتختلف مدة الإجازات داخل المملكة العربية السعودية لكل قطاع سواء الحكومي أو الخاص طبقًا لكل جهة، ولكن الأغلب يكون إجازة القطاع الحكومي أكبر من الخاص، أما العطلة الرسمية الأولى فهي عيد الفطر والتي تحدد يوم 12 مايو وهي إجازة رسمية بمناسبة داخل البلاد، كما تكون الإجازة الرسمية الثانية بداية من يوم الاثنين الموافق يوم 19 من شهر يونيو 2021م حتى يوم الخميس الموافق يوم 22 من شهر يوليو لعام 2021م وتكون تلك الإجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بأجر كامل.

إجازة يوم 23 سبتمبر وهي الذكرى التي تحتفي فيها المملكة العربية السعودية باليوم الوطني بالقرار التاريخي للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بتوحيد المملكة وذلك في 23 سبتمبر 1932 وأرسى في البلاد قواعد الدولة العصرية العريقة، وتقرر المملكة العربية السعودية نشر الإجازات في الجريدة الرسمية كل فترة، وبالنسبة للإجازات الدراسية الرسمية في السعودية فيتم تخصيص مدة للقطاع التعليمي تعد من ضمن الإجازات الرسمية ليحصل الطلاب فيها على فترة للراحة والتي حددتها الأجهزة المعنية في 30 ديسمبر وهي أجازة نصف العام الدارسي لمدة لا تقل عن 14 يوم أما أجازة نهاية العام الدراسي فهي تبدأ في يوم 3 يونيو.

لائحة الإجازات السعودية 2021

ويعتبر القانون السعودي أن اليوم الواقع بين يومي أجازة يعتبر عطلة رسمية طبقًا للمادة 7 من لائحة الجزاءات، وتطبق تلك المادة الهامة على كل الإجازات في الأراضى السعودية خلال إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى أو حتى نهاية الأسبوع ويعطي القانون السعودي الحق للعمال في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يومًا، خلال أداء الفرد مراسم الحج أو العمر بعدد مرة واحدة لا يزيد خلال فترة عمله في البلاد بشرط أن يكون مرعليه سنتين في المؤسسة التي يعمل بها.