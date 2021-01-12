نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الجوازات الموحد لدي مديرية الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت مديرية الجوازات التي تتبع وزارة الداخلية بالسعودية رقم مجاني حتى يتواصل معها المواطنين، حيث بحث مواطنين عدة عن رقم الجوازات الموحد وكالعادة مقالنا كان المقال الذي يتناول كل ما يخص القاطنين بالمملكة العربية السعودية، ومن ضمنهم الرقم، ووفرت هيئة الجوازات هذا الرقم حتى تستقبل استفسارات المواطنين عليه، كما وفرته من أجل استقبال كل الشكاوى التي تخص القاطنين بالمملكة، وهذا بهدف وحيد وهو تحسين الخدمات المقدمة للقاطنين والمقيمين بالمملكة.

رقم الجوازات الموحد

توفر هيئة الجوازات السعودية رقم مجاني ليتم التواصل معها من قبل المقيمين، والمواطنين بالمملكة، والذين يرغبون بالاستفسار عن بعض الخدمات، أو عن التسهيلات التي توفرها الهيئة على الجوازات والتأشيرات، وجاء الرقم كالتالي: 0114771100، ويمكن أيضاً التواصل مع هيئة الجوازات عبر الرقم التالي: 0114509650، أو التواصل معها من خلال بريد هيئة الجوازات الإلكتروني وهو [email protected]

مديرية الجوازات السعودية

مديرية الجوازات السعودية عبارة عن قطاع بالحكومة، مسؤولية هذا القطاع هو الاهتمام بشؤون الجوازات، الإقامة، والسفر بالسعودية، كما أنه تابع لوزارة الداخلية بالسعودية، وهدف هذه المديرية هو تنظيم الخروج والدخول إلى المملكة العربية السعودية، وهذا فيما يتعلق بالزيارات أو الدخول إلى المملكة بهدف العمل، كما تعمل مديرية الجوازات السعودية علي إقامة إرشادات وقواعد تنظم سير الدخول والخروج للمملكة، وتكون وفقاً للشريعة الإسلامية، ووفقا لمبادئ القانون الدولي، ويمكن أن ينال المواطن تأشيرة الخروج والعودة عبر المديرية، كما تتيح الهيئة أيضاً كل الخدمات بطريقة إلكترونية حتى تسهل على المقيمين تأديتها.

طريقة حجز المواعيد لدى هيئة الجوازات

تستطيع حجز موعد لدى هيئة الجوازات العامة بهيئة إلكترونية عبر منصة أبشر، وعبر الخطوات الآتي وصفها: