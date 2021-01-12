كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وتحديث الضمان برقم الهوية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وتحديث الضمان برقم الهوية، يتم الاستعلام من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعتبر المساعدة المقطوعة من أهم المساعدات المادية التي يتم تقديمها لفئات معينة من المواطنين الذين لا يستطيعون تكملة العيش بسبب ارتفاع الأسعار مع التغيرات الاقتصادية في المملكة والتي تؤثر على الدخل بالنسبة لمجموعة من أفراد المجتمع السعودي، وسوف نتعرف في مقالنا اليوم على كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وتحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي تابعة للضمان الاجتماعي ويمكن الاستعلام عن طريق حساب المتقدم من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى شبكة الإنترنت والدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن ثم الانتقال إلى إدخال بيانات الحساب الخاص بالمستفيد من المقطوعة ووضع الاسم وكلمة السر في الخانة المخصصة له، ثم الدخول على بيانات الضمان الاجتماعي ومنها الاستعلام عن المقطوعة وكتابة رقم الطلب أو رقم الهوية ونقل رمز التحقق، ثم الضغط على استعلام ومعرفة الحالة الخاصة بالمقطوعة.

الاستعلام برقم الهوية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وتحديث الضمان برقم الهوية

من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر المساعدة المقطوعة من أهم المساعدات المادية التي يتم تقديمها لفئات معينة في المجتمع الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ويتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي تابعة للضمان الاجتماعي ويمكن الاستعلام عن طريق حساب المتقدم من خلال الخطوات التالية: الانتقال إلى شبكة الإنترنت والدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الانتقال إلى إدخال بيانات الحساب الخاص بالمستفيد من المقطوعة ووضع الاسم وكلمة السر في الخانة المخصصة له، ثم الدخول على بيانات الضمان الاجتماعي ومنها الاستعلام عن المقطوعة، وبعد ذلك يتم كتابة رقم الطلب أو رقم الهوية ونقل رمز التحقق والضغط على استعلام ومعرفة الحالة الخاصة بالمقطوعة.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي حتى يتم الاستمرار في الحصول على المساعدات المادية وراتب الضمان الاجتماعي الذي يقدم من خلال مؤسسة الزكاة ومؤسسات اجتماعية مختلفة، ويتم تحديث البيانات من خلال التالي: الانتقال إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإنترنت، ومن ثم الانتقال إلى تسجيل الدخول وكتابة بيانات الاسم وكلمة السر أو رقم السجل، والدخول على ملف المستفيد من الضمان ويتم كتابة البيانات الجديدة التي تم تغييرها ومنها رقم الهاتف والحالة الاجتماعية والعنوان والدخل، ثم الضغط على حفظ البيانات بعد التأكد منها وسوف يقوم النظام بالتحقق من البيانات وتحديثها بشكل تلقائي واستمرار الحصول على دعم الضمان.