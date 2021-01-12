نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 60 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفير قرض للعاطلين عن العمل، يمكن توفير القروض للعاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 60 ألف ريال للرجال وأيضًا النساء يتوفر هذا القرض للعاطلين عن العمل والموظفين في بنك التنمية الاجتماعية فهو سوف يوفر لهم الاحتياجات المالية التي سوف تمول لهم مشروعاتهم ومتوفر هذا القرض للرجال والنساء والأيتام والأرامل وسوف يفيد هذا القرض الأسر المنتجة و المواطن محدود الدخل المواطنين الذين ليس لديهم دخل ويمكنكم الحصول على القرض من خلال بنك التنمية وذلك عبر المنتجات الموجودة (الزواج كنف الأسرة آهل) ولكل منتج موجود له فئة خاصة به وبهذا يكون له أكبر عدد من العملاء وإليكم شروط الحصول على هذا القرض بكل التفاصيل

شروط التي يتم بها الحصول على قرض للعاطلين عن العمل

هذا القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتيح تمويل نفاذ لكل من العاطلين عن العمل والموظفين في بنك التنمية الاجتماعية ولكنه متاح للسعوديين والسعوديات فقط وغير متاح لأي جنسية أخرى .

يتيح تمويل نفاذ لكل من العاطلين عن العمل والموظفين في بنك التنمية الاجتماعية ولكنه متاح للسعوديين والسعوديات فقط وغير متاح لأي جنسية أخرى . ومن أهم الشروط أن لا يقل عمر المقترض عن 18 سنة أما العمر للمتقاعدين ألا يزيد عن 65 سنة .

وأيضًا من شروط بنك التنمية الاجتماعية ألا تتعدى فترة سداد هذا القرض عن 5 سنوات وأن يكون لديه رخصه قياده ولابد من أن تكون سارية المفعول وأن تكون خاليه من أي مخالفات مرورية .

ويشترط تقديم ضمان مقابل تموين هذا القرض

أسهل طريقة تقديم طلب قرض العاطلين عن العمل والموظفين في بنك التنمية الاجتماعية

أولًا يجب استكمال أي مستندات يطلبها البنك .

ثانيًا أن يكون التقديم مت من خلال بوابة نفاذ الموحد.

كما يتم فحص الأهلية بالطريقة الإلكترونية .

ثم يقوم برفع كل الأوراق المطلوبة على الموقع الخاص وعند إتمام كل هذه الطرق يتم المعالجة وصرف القرض .

ويشمل هذا المنتج أي رسوم رمزيه قد تم تحديدها قبل ميعاد الصرف مع العلم بأنه يوفر دعم في الرسوم المطلوب لكلا من المعاقين والعاطلين عن العمل أو الضامنين.

وفي حالة أي وجود أي استفسارات إليكم أرقام الهواتف الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية مجاني على الأرقام التالية 199099 أو عن طريق هذا الرقم 920008002 وبهذا أكون قد قدمت لكم التفاصيل الخاصة بهذا القرض