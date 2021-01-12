نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات نظام الصندوق العقاري الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم مميزات الصندوق العقاري، وزير الإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد بن عبد الله الحقيل ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية أعلن عن نظام الصندوق العقاري الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وأصبح محرك البحث جوجل مشتعل حول هذا النظام الجديد وما هي مميزات هذا الصندوق للمواطنين، ومن خلال المقال سوف نوفر جميع المعلومات حول نظام الصندوق العقاري الجديد.

مميزات نظام الصندوق العقاري الجديد

المشرف العام على صندوق التنمية العقارية الدكتور منصور بن ماضي أكد على أن نظام الصندوق العقاري الجديد كثيرة ومختلفة وهي بمثابة مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الوطنية وذلك من خلال رؤية المرحلة التنموية القادمة ومن أجل الاستجابة لمتطلبات الوطن المعروف بطموحه الكبيرة،

أهم مميزات الصندوق العقاري

يعمل الصندوق العقاري على تعزيز الشركات مع مختلف الجهات التمويلية بالإضافة إلي المطورين العقاريين من أجل العمل على سهولة حصول الأسر على سكن.

يقوم الصندوق بمواصلة الدعم الشهري للأشخاص المستفيدة من البرنامج المقدم من وزارة الإسكان والصندوق العقاري وهو برنامج سكني.

العمل على تسهيل إجراءات التمويل العقاري الحاصلة على دعم الشركة وجهات تمويلية مختلفة معتمدة.

استكمال المسيرة الرئيسية وهو كبرنامج أداة في تحقيق تنمية عقارية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تمكين الأشخاص المستفادة من الحصول على سكن مناسب لهم بواسطة الجهات التمويلية مع قطاع خاص أو قطاع حكومة.

التنمية العمرانية والعقارية أهم تحقيق الصندوق وذلك من خلال عقد الاتفاقيات مع الشركات من أجل بناء وحدات سكنية جديدة والعمل على تطوير المدن.

أهم الإنجازات لنظام الصندوق العقاري الجديد

منصور بن ماضي أكد على أن الصندوق أثبت نجاحه في تمكين حوالي أربعمائة وأربعة وعشرين ألف أسرة سعودية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالحصول على القروض العقارية وذلك حتي نهاية 2020 وهذا ساعد في اكتساب ثقة المواطنين وحصل على إقبال تاريخي من أجل الاستفادة من البرنامج وذات نسبة العقود الخاصة بالتمويل العقاري وقد تجاوزت عدد العقود 100027 عقد ومجلس الوزراء منح صندوق التنمية العقارية المزيد من الصلاحيات بهدف تحقيق تنمية عقارية داخل المملكة العربية السعودية.