شاب سعودي يحصل على براءة اختراع من ألمانيا لشحن بطاريات المركبات الكهربائية ذاتياً

بلادي – الرياض :

حصل الشاب مطلق العتيبي على براءة اختراع من ألمانيا تعمل على شحن بطاريات المركبات الكهربائية ذاتياً دون الحاجة للحصول على محطات الشحن الكهربائي.

وقال العتيبي إن الهدف من الاختراع هو تأمين وسيلة لشحن البطاريات عن طريق إضافة اثنين من المولدات الكهربائية الخفيفة وإيصالهما بالجزء المعدني لعجلات المركبة الخلفية بطريقة جديدة تعمل على مضاعفة السرعة وتحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية.

وأوضح وفقاً لـ”سبق”، أنه أضاف عدداً من شرائح ألواح الطاقة الشمسية للحصول على طاقة إضافية وذلك لتجاوز مشكلة المدن المزدحمة بالسيارات والإشارات المرورية وتشغيل المكيف الذي يحتاج إلى طاقة، مبيناً أن الطاقة الحركية في مثل هذه الحالات لا تكفي.

وأشار إلى أن المشروع الذي نشر في مجلة علمية أمريكية، يعمل على الحد من بناء محطات الشحن الكهربائي التي تكلف مئات الملايين من الدولارات، وملايين الميجاواط من الكهرباء وكذلك تجنب الانبعاثات الكربونية.

وحول المميزات التقنية للمشروع، أوضح أنه إذا كانت المركبة في حالة سير فالبطاريات تشحن بشكل تلقائي ويمكن التحكم في تشغيلها من عدمه عند بلوغ طاقة البطارية إلى 75%، مبيناً أن المركبة إذا كانت في حالة توقف فالبطاريات تكون في حالة شحن بالطاقة الشمسية ويمكن التحكم في عملية الشحن إلكترونياً أيضاً.