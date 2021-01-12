بعد استقبال 8590 شكوى.. “حماية المستهلك” تنشر اليوم رابطًا جديدًا لاستقبال شكاوى ارتفاع فواتير المياه

بلادي – الرياض :

أعلنت جمعية حماية المستهلك وجود خلل في النموذج الإلكتروني الذي تم نشره أمس (الإثنين) لاستقبال شكاوى ارتفاع فواتير المياه.

وأضافت أنه تم إيقاف الرابط والاحتفاظ بما تم استقباله من شكاوى، والتي بلغ عددها 8590 شكوى، مؤكدة أنها ستنشر رابطاً جديداً اليوم (الثلاثاء) لمن لم يتمكن من تقديم الشكوى.

يذكر أن الجمعية دعت المتضررين من ارتفاع فواتير المياه إلى تقديم شكوى عبر تعبئة النموذج الإلكتروني الذي خصصته لهذا الشأن على أن يتم حصر هذه الشكاوى ومعالجتها خلال أسبوع بالتعاون مع شركة المياه الوطنية.