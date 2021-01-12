“الاتصالات السعودية” تعلن تعيين المهندس عليان الوتيد رئيساً تنفيذياً لها

بلادي – الرياض :

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “stc”، تعيين المهندس عليان محمد الوتيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة، ابتداءً من تاريخ 28 مارس 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن “الوتيد” له خبرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاوزت الـ20 عاما، حيث عمل في شركة أرامكو في بداية حياته العملية، ومن ثم تدرج في شركة الاتصالات السعودية في عدة مناصب حيث شغل مؤخرا النائب الأعلى لوحدة المستهلك، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إس تي سي البحرين.

وأضافت أنه يرأس العديد من مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية مثل شركة قنوات وشركة إنتغرال وشركة مراكز الاتصال، ويشارك كعضو ونائب رئيس مجلس المديرين في شركة “إس تي سي باي” ويترأس العديد من اللجان التابعة لمجالس الإدارات للشركات التابعة للمجموعة.

وأشارت إلى أنه حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على العديد من الشهادات المهنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والقيادة والتخطيط الاستراتيجي.

وكانت “إس تي سي” قد أعلنت في نوفمبر الماضي، قبول مجلس إدارتها استقالة ناصر الناصر من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لظروفه الخاصة، على أن يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 28 مارس 2021.