منها ألم الكتف والرقبة.. “فهد الطبية” توضح أضرار القوام غير الصحيح للجسم

بلادي – الرياض :

بينت مدينة الملك فهد الطبية فوائد القوام الصحيح للجسم، ومنها إبقاء العظام والمفاصل في وضعها الصحيح، وتقليل الضغط على الأربطة في العمود الفقري، والحماية من آلام الظهر والعضلات.

وأضافت أن القوام الصحيح هو المظهر أو الشكل العام الذي يتخذه الجسم، وأساسه هو العمود الفقري بما يحتويه من الرقبة ومنتصف الظهر وأسفل الظهر.

وأشارت إلى أن القوام غير الصحيح يؤثر على حركة المفاصل، ويؤدي لإصابة الفرد بآلام الكتف والرقبة والظهر، وتقوس الظهر، وتقليل المرونة، لذلك نصحت بالوقوف بشكل صحيح، ووضع الكتفين للخلف، والحفاظ على مستوى الرأس للحصول على قوام سليم وتجنب هذه الأضرار.