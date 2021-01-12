بلادي – الرياض :
بينت مدينة الملك فهد الطبية فوائد القوام الصحيح للجسم، ومنها إبقاء العظام والمفاصل في وضعها الصحيح، وتقليل الضغط على الأربطة في العمود الفقري، والحماية من آلام الظهر والعضلات.
وأضافت أن القوام الصحيح هو المظهر أو الشكل العام الذي يتخذه الجسم، وأساسه هو العمود الفقري بما يحتويه من الرقبة ومنتصف الظهر وأسفل الظهر.
وأشارت إلى أن القوام غير الصحيح يؤثر على حركة المفاصل، ويؤدي لإصابة الفرد بآلام الكتف والرقبة والظهر، وتقوس الظهر، وتقليل المرونة، لذلك نصحت بالوقوف بشكل صحيح، ووضع الكتفين للخلف، والحفاظ على مستوى الرأس للحصول على قوام سليم وتجنب هذه الأضرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها ألم الكتف والرقبة.. “فهد الطبية” توضح أضرار القوام غير الصحيح للجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.