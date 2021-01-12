تقديم وظائف النيابة العامة 1442 عبر نظام جدارة السعودي للرجال والنساء

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عمر شويل - جدة تقديم وظائف النيابة العامة 1442 عبر نظام جدارة السعودي، تصدرت عمليات البحث عبر جوجل عن رابط تقديم وظائف النيابة العامة، بعدما أعلنت النيابة السعودية عن وظائف للخريجين و الخريجات السعوديات للتعين في مختلف مناطق المملكة، حيث أعلنت النيابة عن توفر 571 وظيفة إدارية للرجال والنساء من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، منهم 539 وظيفة للرجال و 132 للنساء الخريجين والحاصلين على مؤهلات علمية مناسبة، على أن يتم التقديم للوظائف من خلال نظام (جدارة) الإلكتروني السعودي للتوظيف في مختلف أنحاء المملكة.

تقديم وظائف النيابة العامة 1442 عبر نظام جدارة السعودي للتوظيف



شمل الإعلان الوظيفي المعلن عنه من قبل النيابة العامة بالمملكة عن طرح تلك الوظائف للرجال والنساء في جميع التخصصات، كما يتم توظيفهم في جميع أنحاء المملكة السعودية، فهناك عدة وظائف شاغرة للرجال منها باحث اجتماعي ، باحث إحصاء، كاتب سجل، كاتب ضبط، محاسب، مراقب أمن وسلامة، باحث تطوير إداري، باحث توظيف، وللنساء عدة وظائف منها باحث إجتماعي، مطور برامج، مدقق حسابات، مدقق رواتب، مطور برامج، باحث إحصاء، فني دعم وغيرها من الوظائف، فيمكن الدخول على موقع نظام جدارة الإلكتروني لمعرفة كيفية التقديم الوظائف وشروط التقديم والخطوات التي يجب معرفتها للحصول على الوظائف، وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال المربع المخصص لطلب التوظيف.

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة 1442

هناك عدة شروط أعلنت عنها النيابة العامة للحصول على التوظيف، لا بد من توافرها في المتقدم للوظيفة.

أن يكون المتقدم لوظائف النيابة العامة سواء من الرجال أو النساء من السعوديين.

توفر المؤهل العلمي المناسب للرتبة.

يجب توفير معادلة للوظائف القادمة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم السعودي.

القدرة على اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من المقابلة الشخصية.

سيتم مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات لبيانات المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم الاجتياز أو التطابق سيتم استبعاد المتقدم.

جميع الوظائف المعلن عنها تحتاج لمقابلة شخصية، وسوف يتم دعوة أكثر من متقدم ومتقدمة حاصلين على نقاط عالية.

الفئات المستهدفة بإعلان وظائف النيابة العامة للرجال والنساء