نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف النيابة العامة الإدارية 1442 للرجال والنساء رابط جدارة للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة الإدارية النيابة العامة تعلن عن طرح 671 وظيفة أدارية ومتاح للرجال 539 وظيفة من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثامنة، ومتاح للنساء 132 وظيفة من المرتبة الخامسة حتى المرتبة الثامنة، حيث تدعوا الخريجات والخرجين الذين حصلوا على الدرجة العلمية المناسبة للوظائف المعلنة وتشمل بسلم رواتب الموظفين العام الذين يرغبون في التقديم عليها عبر منظومة التوظيف (جدارة).

وظائف النيابة العامة الإدارية 1442

تتطلب الوظائف الشاغرة في النيابة العامة للتقديم للجنسين (الرجال – والنساء) الدخول على منصة التوظيف جدارة المخصصة لوظائف الجهات الحكومية والسابق التقديم عليها في الوظائف التعليمية بوزارة التعليم السعودية وغيرها وفق منظومة التوظيف حال الإعلان عن وظائف السعودية.

خطوات التقديم على وظائف النيابة العامة

التقديم يكون على رابط جدارة الوظائف الإدارية، وهذا الموقع يتطلب على

إنشاء حساب برقم الهوية.

وكلمة المرور.

ثم الدخول على الحساب للمتقدم وتعبئة نموذج بياناتك الشخصية.

ثم اختيار الوظيفة بحسب المؤهل الدراسي المخصص لكل وظيفة.

ثم استكمال البيانات كاملة صحيحة لعدم إلغاء طلب التقديم الإلكتروني.

مسميات الوظيفية لكل من الجنسين

وقد دعت النيابة العامة السعودية المواطنين والمواطنات السعوديات على التقديم على وظائف وفق المسميات الوظيفية التالية:

وظائف الرجال في النيابة العامة 1442 هي:

وظائف النساء في النيابة العامة 1442

التقديم على وظيفة عن طريق النيابة العامة السعودية

ومن خلال رابط النيابة العامة السعودية والدخول على الموقع يتم معرفة كافة تفاصيل الوظائف الشاغرة الآن، وكما سبق واكدنا أن التقديم عبر رابط جدارة الوظائف الإدارية لسهولة التقديم الإلكتروني، ومن المتوقع بعد التسجيل وتقديم بياناتك للوظيفة، سيتم إظهار النتائج في اقرب وقت بعد تحديد المقبولين، ودعوتهم لمطابقة البيانات من خلال تقديم المستندات الرسمية.