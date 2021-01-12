نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة للضمان الإجتماعي لعام ١٤٤٢ هجري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة، هي مساعدات مالية تمنحها المملكة العربية السعودية لتحسين ظروف الحياة والمعيشة لمحدودي الدخل من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وغيرهم ممن لديهم دخل شهري محدود من التقاعد أو أي سبب يمنعهم من التمتع بمعاشات الضمان الاجتماعي، حيث إن هذه المساعدة هي مساعدة مالية ولا يتجاوز مضمونها ٣٠ ألف ريال سعودي توزع طبقا لظروف كل حالة فهي تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم منحها مرة واحدة خلال العام وقد سمحت الوزارة بالتقديم علي هذة المساعدات عبر شبكات الإنترنت، وبعد ذلك يتم البحث واختيار المستحقين لهذه المساعدات ومن استفاد منها في الأعوام السابقة، والآن وبعد توفير هذه الخدمة عبر شبكات الإنترنت يمكنك الآن معرفة أسماء المستحقين للمساعدات الضمان الإجتماعي عن طريق رابط الايداع ومن خلال السجل المدني.



كيفية الإستعلام عن مستحقين المساعدات المقطوعة للضمان الإجتماعي لعام ١٤٤٢ هجري

قد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة مجانية للاستعلام عن المستحقين للمساعدات المقطوعة عن طريق الاستعلام برقم الطلب ،

• نقوم بفتحموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم نختار طلب الاستعلام برقم الطلب .

• نضع رقم الطلب الموجود في نموذج الاستعلام مع إدخال كافة البيانات .

• سوف تحصل في هذه الخطوة على كافة المعلومات الخاصة بالمساعدات المقطوعة للسعودية لعام ١٤٤٢ هجري .

شروط استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية

• أن تشمل المساعدات المقطوعة الأسر البسيطة ذات الدخل المحدود ومن ليس لهم عائل أو دخل شهري.

• أن يكون العمر تجاوز الخمسة وثلاثون عام .

• أن تستحق المساعدات المقطوعة للمرأة الأرملة والمطلقة بشرط الحصول على موافقة وزارة العمل على الحالة المتقدمة.

• يتم منع المساعدات عن من يمتلكون عقارات وأراضي أو من له سجل تجاري وغير المقيمين بالمملكة العربية السعودية لمدة سنة على الأقل.

• إن يكون المتقدم للحصول على المساعدة حاصل علي الجنسية السعودية .

• إذا كان المتقدم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي يمتلك دخل شهري أو وظيفة ثابتة يجب ألا لا يتخطى راتبة الألفين ريال سعودي

• أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة لم يحصل عليها فالعام الماضي.