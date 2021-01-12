نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة تقديم النيابة العامة 1442 وشروط القبول في الوظائف الإدارية للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منصة جدارة فتح باب تقديم النيابة العامة 1442 هـ، لتوفير وظائف إدارية بإجمالي 671 وظيفة للرجال والنساء، لإتاحة الكثير من الفرص بالوظائف الشاغرة، بداية من المرتبة الرابعة بالسلم الوظيفي، وحتي المرتبة الثامنة، ويتيح رابط جداره النيابه العامه تقديم الوظائف عبر (eservices.mcs.gov.sa)، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 1442 هـ، ويستمر حتي يوم 10 من نفس الشهر حتي الساعة الحادية عشرة مساءً، وبعدها يتم تحديد المقابلات الشخصية طبقاً لفرز البيانات التي تم تقديمها في طلبات وظائف النيابة العامة من وزارة الموارد البشرية.

جدارة تقديم النيابة العامة 1442

أعلنت جداره النيابه العامه فتح باب التقديم للرجال والنساء، وذلك بإجمالي 671 وظيفة، منقسمين إلي 539 وظيفة للرجال بداية من المرتبة الرابعة وحتي المرتبة الثامنة، والبقية 132 وظيفة متاحة للنساء بداية من المرتبة الخامسة وحتي المرتبة الثامنة، علي أن يتم استهداف خريجي وخريجات درجة الماجستير، وخريجي وخريجات البكالريوس، والخريجين والخريجات بالدبلومات المتوسطة التي تلي الثانوية العامة وكل ما يعادلها، مع الأخذ في الاعتبار، أن الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

أعلنت الموارد البشرية، أنه للقبول يشترط بعض الشروط الضرورية، وهذه الشروط نسردها عليكم الآن للاستعداد لها بكل دقة، حيث من يفوته شرط من ذلك لا يتم قبوله.

شروط وظائف النيابة العامة

جاءت أهم الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف الإدارية، أن تنطبق هذه النقاط عليكم، مع التأكد من أن التقييم سيتم في المقابلة الشخصية.

يجب أن يتم اجتياز اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، من أجل الوظائف للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة).

وجوب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وجوب تخطي المقابلة الشخصية، لأن جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

يجب التأكد من صحة البيانات المرفقة بالتقديم، حيث ستتم عملية مطابقة البيانات خلال المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة يتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، المقابلة الشخصية).

رابط جدارة النيابة العامة وظائف إدارية

يمكنكم التقديم بكل سهولة عن طريق بعض الخطوات المبسطة، وأهمها هو التالي:

أرفقنا لكم طريقة تقديم النيابة العامة عبر رابط جدارة الإلكتروني، وكل ما عليكم هو الاحتفاظ بالإعلان حتي موعد التقديم.