تعرف على شروط الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) و مزاياها

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عمر شويل - جدة شروط الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) و مزاياها حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة وشروط الحصول على دعم ساند للعاطلين عن العمل، وقد قامت التأمينات الاجتماعية بالتوضيح من خلال حسابها الرسمي على موقع توتير أن نسبة الاشتراك في دعم ساند هي 1% من الأجر المسجل، ووفقا لما حددته التأمينات الاجتماعية أنه يمكن للعامل الحصول علي تعويض ضد التعطل عن العمل ساند وقد يستغرق الطلب مدة 3 أشهر من تاريخ ترك العمل، ويستطيع المتعطل عن العمل الحصول على دعم ساند عند تركه للعمل لأي سبب خارج عند إرادته وليس لديه دخل من عمل أو نشاط خاص به، كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يحصل للعاطل من دعم ساند على60% من أجره لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9 ألاف ريال سعودي و50% لمدة 9 أشهر بحد أقصى 7500 ريال سعودي.

شروط الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)

يحق للمشترك في ساند الحصول على الدعم في حال توافرت فيه الشروط التى وضعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وفيما يلي الشروط :

أن يكون المستفيد من دعم ساند سعودي الجنسية. يشترط أن يكون عمر المتقدم بطلب الدعم لا يتجاوز 60 عاما. يجب أن يكون المستفيد عمل مدة لا تقل عن 12 شهر خلال الستة والثلاثين شهر التي تسبق تقدمه للمرة الأولى للحصول على الدعم. لابد أن يكون المتقدم تركه للعمل لأي سبب خارج عند إرادته وليس لديه دخل من عمل أو نشاط خاص به. على المشترك الالتزام بالتدريبات التى تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يشترط أن يكون المستفيد من دعم ساند قادر على العمل.

مزايا نظام ساند التعطل عن العمل2021

تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجموعة من أنظمة التكافل الاجتماعي، ومن أهم هذة الأنظمة نظام ساند والذي يحتوي على الكثير من المميزات ومن أهم هذة المميزات ما يلي:

يتميز نظام ساند بتقديمه للدعم للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل. يتسم ساند بقديم الدعم المالي للمستفدين بهدف تلبية احتياجات أسرهم وقدرة الأنفاق علي متطلباتهم اليومية. يسهل نظام ساند على المستفدين إمكانية البحث عن عمل جديد. يتميز ساند بتقديم الدورات التدربية للمستفدين مما يساهم في تطوير مهاراتهم. يدفع كل من العمل وصاحب العمل اشتراك بنسبة 1%.

والجدير بالذكر وفقا لما أوضحته التأمينات الاجتماعية يمكن صرف دعم ساند لمدة عام بشكل متصل أو منفصل عن كل مرة يستحق فيها التعويض ولاستمرار صرف التعويض يلزم التسجيل في بوابة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.