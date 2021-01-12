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عمر شويل - جدة كيف اطلع الهوية الرقمية السعودية تشهد تساؤلات المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بعد إعلان المديرية العامة السعودية إصدار نسخة رقمية من بطاقة الهوية الرقمية لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إجراء التعاون المشترك بين الأحوال المدنية السعودية ومركز المعلومات الوطني السعودي لإطلاق مبادرة الهوية الرقمية السعودية وتفعيلها عبر بوابة أبشر أفراد.

كيف اطلع الهوية الرقمية السعودية الجديدة 2021

صممت الهوية الرقمية في المملكة من خلال إشراف مركز المعلومات الوطني في السعودية، والتي تسهل على السلطات والمعاملات الإلكترونية التحقق من هوية الأفراد الذين يمتلكون هوية رقمية على الهاتف الذكي الخاص بهم عندما لا يحملون الهوية الورقية الأصلية. ويمكن الحصول على الهوية الوطنية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد من خلال رمز ال QR رمز التحقق السريع، إذ يتم تنزيله على الهاتف الجوال الخاص بك، ثم تفعيل الهوية الرقمية والاحتفاظ بنسخة البطاقة الالكترونية على الجوال حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت. ويتم تنزيل الهوية الرقمية من خلال أبشر بإتباع الخطوات الواردة.

كيفية تنزيل الهوية الرقمية أبشر أفراد

من خلال تطبيق الخطوات التالية ستتمكن من تنزيل الهوية الوطنية الجديدة السعودية على الهاتف الذكي الخاص بك:

تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر أفراد.

إدخال كلمة اسم المستخدم، كلمة المرور.

اختر من القائمة الرئيسية خدماتي.

قم باختيار تحميل معرف رقمي.

بعد الضغط على تحميل المعرف الرقمي، يطلب منك تمكين وعي الوجه.

اسمح للتطبيق بالتقاط صورة لوجهك، أو قم بتحميل صورة مسبقه من الهاتف.

بذلك يتم تفعيل المعرف الرقمي الخاص بك.

قم بتنزيل البطاقة الرقمية الجديدة إلى هاتفك ليتم استخدامها لاحقا بدلا من بطاقة الهوية الورقية.

كيفية تفعيل الهوية الرقمية

يجب على المواطن أو المقيم القيام بعملية تنشيط الهوية الرقمية من خلال تطبيق أبشر أفراد الجديد، وذلك من أجل الحصول الهوية الرقمية الجديدة في السعودية. والتي تتميز بأنها سهلة الاستخدام، وسيلة فعالة للتخلص من عمليات السرقة والاحتيال، توفر عليك الكثير من الجهد بدلا من حمل البطاقة الوطنية الورقية. ويمكن الإطلاع على بيانات الهوية الإلكترونية بسهولة من خلال تطبيق أبشر أفراد باستخدام كود الاستجابة المتغير السريع. كما يمكن تحميل نسخة من الهوية الوطنية الرقمية لاستخدامها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

طريقة تفعيل الهوية الرقمية من خلال أبشر

يتم تفعيل الهوية الإلكترونية الجديدة كالتالي: