شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 5 حالات وفاة ، و 151 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 364096 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 355857 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6300 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :