نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وظائف النيابة العامة السعودية 1442 التقديم عبر جدارة لعدد 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة السعودية 1442 للرجال والنساء، من الموضوعات الهامة التي تلقي بحث عالي خلال الساعات الأخيرة على مؤشر البحث جوجل، بعد إعلان النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن توفير عدد 671 وظيفة إدارية للجنسيين، وهذه الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية، حيث تتوافر من المرتبة الرابعة حتي الثامنة لمن تنطبق عليهم الشروط وحسب المؤهلات والتخصصات المناسبة للوظائف.

تقديم وظائف النيابة العامة السعودية 1442 عبر جدارة

يتم التقديم لوظائف النيابة العامة عبر موقع جدارة الإلكتروني، وإدخال البيانات الخاصة بالمتقدم “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، رمز التحقق” والتأكد من صحتها، ثم الضغط على أيقونة الإعلانات الوظيفية، ثم الدخول على مربع تحديد الرغبة في التقديم بإعلان وظائف النيابة العامة.

تفاصيل وظائف النيابة العامة للرجال والنساء

شمل الإعلان عن الوظائف بالنيابة العامة الرجال والنساء، بحيث خص عدد 539 وظيفة للرجال وعدد 132 وظيفة للنساء، على أن يكون المتقدمين من الحاصلين على درجة الدبلوم فأعلي، وسيتم التعيين بمختلف مناطق المملكة.

المؤهلات المتاح لها التقديم بوظائف النيابة العامة

حملة الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة.

حملة الدبلومات العليا بعد المؤهل الجامعي.

حاملي درجة البكالوريوس.

حاملي درجة الماجستير.

شروط التقديم للوظائف المعلن عنها عبر جدارة

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الأصل والمنشأ. أن يتوافر المؤهل المطلوب للوظيفة. اجتياز الاختبارات المحددة للوظيفة. القبول في اختبار المقابلة الشخصية. توفير معادلة للمؤهلات الخارجية مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية. التأكد من البيانات الشخصية لكل متقدم حتي لا يتم الاستبعاد لعدم صحة البيانات.

نظام جدارة الإلكتروني للتوظيف

يعتبر هذا النظام من أهم الأنظمة المعتمدة للتوظيف الحكومي بالمملكة العربية السعودية، حيث يوفر عدد من الوظائف بمختلف الجهات الحكومية، حسب الشروط والمؤهلات التي يتم طلبها للوظائف، على أن يتم التقديم إلكتروني من خلال النظام وإدخال بيانات المتقدم، حتي يتم الضمان للمتقدمين بالاختيار حسب انطباق الشروط واجتياز الاختبارات دون تدخل من أحد.