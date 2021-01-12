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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. رابط وشروط التقديم على وظائف أمن المنشآت في المملكة 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تأتي الوظائف الأمنية في السعودية على رأس أولويات الراغبين في الحصول على فرصة عمل، فيما يمكن التعرف إلى شروط التقديم على أمن المنشآت 1442هـ، حتى إذا انطبقت على الراغب في التقدم إليها يمكنه بعد ذلك الدخول إلى رابط تلك الفرص للحصول على وظيفة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في المملكة، وذلك بعد استكمال الطلبات والمستندات المطلوبة، فيما بدأ العمل في هذه الوظائف قبل أكثر من 35 عامًا في المنطقة الشرقية لحماية المواقع الخاصة بالصناعات البترولية المهمة، حتى لا تتعرض إلى أي عبث أو تخريب، خصوصًا أنها أحد أهم الموارد للمملكة، وتمثل أمن قومي يجب حمايته والحفاظ عليه.
شروط التقديم على أمن المنشآت في المملكة
ووفقًا للإدارة المركزية للقبول بوزارة الداخلية السعودية، فإنه يجب توفر عدد من الشروط قبل التقديم على أمن المنشآت في المملكة، وذلك على رتب: “جندي، وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب”، إذ جاءت الشروط على النحو الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون قد نشأ في المملكة، عدا الذي نشأ مع والده في خدمة المملكة بالخارج.
- يجب اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول والكشف الطبي.
- من الضروري ألا يكون في عمل أو جرى تعيينه من قبل على أحد الوظائف العسكرية.
- يجب ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.
- ألا يكون متزوجًا من امرأة غير سعودية.
- يشترط أن يكون حسن السلوك والسمعة.
- يشترط أن لم يحكم عليه بأي من الحدود الشرعية أو أحد الأحكام المخلة بالشرف، ولم يطرد من إحدى الكليات، أو المعاهد العسكرية.
- طوله لا يقل عن 168 سم ويجب أن يتناسب مع وزنه.
- لا يقل العمر عن 17 سنة ولا يزيد على 30 سنة.
خطوات التقديم على أمن المنشآت في المملكة
في حالة تحقيق شروط التقديم على أمن المنشآت في المملكة 1442هـ، فإنه من الممكن التسجيل في هذه الوظائف بكل سهولة من خلال منصة أبشر التوظيف، وذلك عبر إتباع خطوات التقديم الآتية:
- يجب علينا الدخول إلى منصة أبشر توظيف الإلكترونية.
- نختار “الوظائف المتاحة”.
- ثم علينا اختيار “استعراض الوظائف المتاحة”.
- النقر على الموافقة على الشروط والأحكام.
- نختار الوظيفة المطلوبة، سواء جندي، أو جندي أول، أو عريف، أو وكيل رقيب.
- علينا تعبئة البيانات الشخصية، وبيانات الاتصال، وبيانات المؤهل الدراسي.
- في الخطوة التالية يلزم إرفاق المستندات المطلوبة.
- في نهاية الأمر علينا تأكيد الطلب.
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