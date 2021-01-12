نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “NEW JOPS” رابط جدارة الإلكتروني للتقديم على وظائف النيابة العامة 1442 // الشروط والطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة السعودية 1442، أعلنت اليوم النيابة العامة السعودية عن توافر 671 وظيفة شاغرة، مقسمة بين الرجال والنساء لحملة الشهادات العليا منها 539 وظيفة مخصصة للرجال، 132 وظيفة مخصصة للنساء، وأعلنت عن شروط التقديم ورابط التقديم الذي سيكون من خلال بوابة جدارة الإلكتروني، كما أعلنت عن بداية فترة التقديم وموعد إغلاق التقديم ومسميات الوظائف وكافة التفاصيل، وهو ما سنقوم بتقديمه خلال هذا المقال فتابعونا.

رابط وظائف النيابة العامة السعودية 1442

كما جاء على رابط جدارة وموقع النيابة العامة فأن الذين ينطبق عليهم شروط التقديم، يجب عليهم الدخول عبر رابط موقع جدارة الإلكتروني والتقديم على الوظائف، في المواعيد المحددة ووفق الشروط الموضوعة للتقديم، وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في أي شخص يرغب في التقديم على الوظائف.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم على الوظائف

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للوظائف سعودي الجنسية.

يجب أن يكون حاصل على الشهادة العلمية المناسبة ” شهادة عليا دبلوما متوسطة أو عليا وما يعادلها”.

يجب على المتقدمين للوظائف اجتياز أختبار القدرات العقلية والمعرفية المخصص للخدمة العامة.

المتقدمين على الوظائف من حملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه يجب إحضار ما يثبت من خلال وزارة التعليم العالي.

يجب في المتقدم أن يكون حسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه بحد شرعي.

يجب أن يتمتع المتقدم على الوظيفة بالأهلية اللازمة للتقديم على الوظيفة.

موعد التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية 1442

أعلنت النيابة العامة السعودية عن فتح باب التقديم على الوظائف، بداية من يوم الأحد القادم الموافق 17 يناير 2021، ويتم غلق موقع التقديم يوم السبت الموافق 23/ يناير 2021، أي التقديم متاح لمدة 6 أيام فقط، ويجب الالتزام بالموعد المقرر.

المسمى الوظيفي للرجال والنساء

رابط معرفة المسمى الوظيفي للرجال. رابط معرفة المسمى الوظيفي للنساء.

طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية