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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام جدارة|671 وظيفة شاغرة لعام 1442 بالنيابة العامة للجنسين عبر نظام جدارة في المقال التالي
وظائف النيابة العامة لعام 1442 هجريا بنظام جدارة
تم الإعلان عن 671 وظيفة جديدة بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 هجريا للرجال والنساء وتم ذلك وفقا لنظام جدارة، وذلك بنظام المؤهلات العلمية وقد بلغ عدد هذه الوظائف ل671 وظيفة وتم إدراج هذه الوظائف بسلم رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية، حيث تبدأ من المرتبة الرابعة للمرتبة الثامنة بسلم رواتب الموظفين، وكما ذكرنا يمكن للمتقدمين على الوظائف عبر النظام التقديم خلال الإنترنت.
التقديم على الوظائف لعام 1442 بنظام جدارة
يمكن للمتقدم بتقديم طلب التحاق بالوظيفة عبر النظام بتسجيل الدخول بنظام جدارة سواء للرجال أو النساء وقد تم طرح عدد 539 وظيفة للرجال و132 وظيفة للنساء بالمملكة العربية السعودي بنظام جدارة.
خطوات التقديم على الوظيفة لعام 1442
ذكرنا أنه تم الإعلان عن 671 وظيفة جديدة بالنظام ويمكن التسجيل بها عبر الإنترنت عبر وزارة الموارد البشرية و فيما يلي سنشرح خطوات التقديم في الوظيفة عبر الإنترنت:
- قم بإنشاء حساب خاص بك بموقع جدارة.
- قم بتسجيل البيانات الخاصة بك كرقم الهوية ونوع جنسك ومؤهلاتك وتخصصاتك بالحساب الخاص بك.
- قم بتأكيد إنشاء الحساب.
- قم بتسجيل الدخول على الموقع بعد إنشاء الحساب.
- قم بالتقديم على الوظيفة التي تراها مناسبة لك.
- قم بالتأكد من بياناتك قبل الضغط على طلب التقدم للوظيفة.
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الوظائف المتاحة للرجال
تم إتاحة 539 وظيفة للرجال وذلك تحت مسميات كما في الصورة الآتية:
الوظائف المتاحة للنساء
تم إتاحة 132 وظيفة للرجال وذلك تحت مسميات كما في الصورة الآتية:
شروط التقديم على وظيفة عبر النظام
تم تحديد بعض الشروط والتفاصيل للتقديم على الوظائف المتاحة وذلك وفقا للشروط والأحكام الخاصة بوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية التي يمكن الإطلاع عليها في صفحة التقديم على الوظيفة وأهم هذه الشروط:
- أن يكون المقدم على الوظيفة سعودي الجنسية.
- أن يكون عمر المتقدم على الوظيفة لا يقل عن 17 عاما.
- أن يكون لدى المتقدم على الوظيفة المؤهل الدراسي المذكور في الوظيفة المقدم عليها.
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كيفية استخدام نظام جدارة
يمكن للراغب في التقديم على وظيفة استخدام النظام كالآتي:
- التسجيل بالموقع أولا.
- قم بتسجيل البيانات والمؤهلات الخاصة بك.
- مشاهدة الإعلانات المتاحة والتي يقوم الموقع بترشيحها لك وفقا لمؤهلك.
- قم بالتقديم عليها إذا رغبت.
عملية الترشحي بنظام جدارة
تقوم عملية التشريح في حالة كان عدد المتقدمين على الوظيفة أقل من عدد الوظائف فيتم قبولهم فور التقديم، أما في حالة كان عدد المتقدمين والمتقدمات على الوظيفة أكبر فيتم الأمر بعملية مفاضلة في المؤهلات.
خواص الوظائف بنظام جدارة
يقوم النظام على استقبال الوظائف الخاصة بالدولة (الحكومة) وتندرج هذه الوظائف تحت سلم رواتب العاملين كالآتي:
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- وظائف ضمن سلم رواتب العاملين بقطاع التعليم.
- وظائف ضمن سلم رواتب العاملين بقطاع الصحة.
- وظائف ضمن سلم رواتب الموظفين من الدرجة الأولى حتى عاشر درجة.
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