نظام جدارة|671 وظيفة شاغرة لعام 1442 بالنيابة العامة للجنسين عبر نظام جدارة

عمر شويل - جدة جدارة هو نظام بالمملكة العربية السعودية لتعيين الموظفين طبقا للمؤهلات الخاصة بهم والتخصصات لهؤلاء المتقدمين للوظيفة، وتم إطلاق منظومة جدارة من قبل وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، ويتم التقديم على الوظائف إلكترونيا حيث يمنك الدخول على المنصة عبر المنصة الوطنية المتحدة بإرفاق ملف به المؤهل والتخصص والخبرة الخاصة بالمتقدم على الوظيفة.

وظائف النيابة العامة لعام 1442 هجريا بنظام جدارة

تم الإعلان عن 671 وظيفة جديدة بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 هجريا للرجال والنساء وتم ذلك وفقا لنظام جدارة، وذلك بنظام المؤهلات العلمية وقد بلغ عدد هذه الوظائف ل671 وظيفة وتم إدراج هذه الوظائف بسلم رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية، حيث تبدأ من المرتبة الرابعة للمرتبة الثامنة بسلم رواتب الموظفين، وكما ذكرنا يمكن للمتقدمين على الوظائف عبر النظام التقديم خلال الإنترنت.

التقديم على الوظائف لعام 1442 بنظام جدارة

يمكن للمتقدم بتقديم طلب التحاق بالوظيفة عبر النظام بتسجيل الدخول بنظام جدارة سواء للرجال أو النساء وقد تم طرح عدد 539 وظيفة للرجال و132 وظيفة للنساء بالمملكة العربية السعودي بنظام جدارة.

خطوات التقديم على الوظيفة لعام 1442

ذكرنا أنه تم الإعلان عن 671 وظيفة جديدة بالنظام ويمكن التسجيل بها عبر الإنترنت عبر وزارة الموارد البشرية و فيما يلي سنشرح خطوات التقديم في الوظيفة عبر الإنترنت:

قم بإنشاء حساب خاص بك بموقع جدارة.

قم بتسجيل البيانات الخاصة بك كرقم الهوية ونوع جنسك ومؤهلاتك وتخصصاتك بالحساب الخاص بك.

قم بتأكيد إنشاء الحساب.

قم بتسجيل الدخول على الموقع بعد إنشاء الحساب.

قم بالتقديم على الوظيفة التي تراها مناسبة لك.

قم بالتأكد من بياناتك قبل الضغط على طلب التقدم للوظيفة.

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الوظائف المتاحة للرجال

تم إتاحة 539 وظيفة للرجال وذلك تحت مسميات كما في الصورة الآتية: