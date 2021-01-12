نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في قروض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية، حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية لجميع الأفراد العاطلين عن العمل وعدم قدرتهم علي إيجاد عمل مناسب، إمكانية الحصول من بنك التنمية الاجتماعية علي تمويلات شخصية تصل 60 ألف ريال بدون فوائد وذلك للرجال وأيضًا النساء، حيث يوفر تمويل العاطلين عن العمل الكثير من الاحتياجات المالية التي سوف تساعدهم علي إقامة مشروعاتهم الخاصة، ويساعد بنك التنمية الكثير من الفئات الغير قادرة سواء من الرجال أو النساء أو الأيتام وكذلك الأرامل، كما يساعد هذا النوع من القرض جميع الأسر المنتجة والمواطنين من فئة محدودي الدخل والذين ليس لهم مصدر دخل ثابت، ويتوفر هذا القرض للمواطنين من جميع فروع بنك التنمية الاجتماعية من خلال المنتجات المُتاحة مثل قرض الزواج وقرض كنف الأسرة آهل، وسوف نوضح لكم تفاصيل قروض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية 1442

يمكن الحصول علي قرض شخصي لفئة العاطلين عن العمل لجميع المواطنين الذين تتوافر بهم الشروط التالية:

تمويل نفاذ يُسمح به لجميع الأفراد العاطلين عن العمل داخل المملكة وكذلك فئة الموظفين في بنك التنمية الاجتماعية.

قروض العاطلين عن العمل مُتاحة لجميع المواطنين السعوديين والسعوديات دون جنسيات أخرى.

عمر العميل المقترض يجب أن لا يقل أن عن 18 سنة، وكذلك العمر الخاص للمتقاعدين يجب ألا يتعدى 65 سنة.

من الشروط الهامة لبنك التنمية الاجتماعية ألا تزيد فترة سداد أقساط القرض عن 5 سنوات، وأن يمتلك العميل رخصة قيادة سارية المفعول وأن لا يكون مُسجل بها أي مخالفات مرورية.

يتميز قرض العاطلين عن العمل أنه متوافق لأحكام الشريعة الإسلامية.

طريقة التقديم علي قرض العاطلين عن العمل وقرض الموظفين إلكترونياً

يوفر بنك التنمية الاجتماعية خدمات إلكترونية متنوعة من بينها تقديم طلب الحصول علي قرض من بنك التنمية الاجتماعية أو بالخطوات التالية: