نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبه جرير علي هاتف هواوي نوفا 5 تي الجديد بسعر خيالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي نوفا 5 تي، التي أطلقته شركه هواوي جديدا حيث جاءت مكتبه جرير بأقوي الخصومات علي الهاتف الجديد والتي أعلنت عنه عبر صفحتها علي مواقع التواصل وأعلنت علي العروض علي الهاتف، كما أعلنت أيضا مكتبه جرير عن مواصفات هاتف هواوي نوفا 5 تي الجديد والتي سوف نشرحها لكم من خلال المقالة الأتية مع شرح العروض علي الهاتف.

هواوي نوفا 5 تي

أعلنت مكتبه جرير عن مواصفات هاتف هواوي نوفا 5 تي الجديد التي شملته العروض وهي:

أبعاد الهاتف 154.25×73.97×7.87 ملي مع وزن 174 جرام.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

الهاتف يدعم تشغيل شريحتين اتصال حتي الجيل الرابع من نوع نانو.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd بمساحه 6.26 انش بجوده fhd وتأتي بدقه 1080×2340 بكسل بمعدل كثافه لبكسلات تصل إلي 412 بكسل وتأتي بأبعاد 19.5:0.

الهاتف يدعم معالج من نوع hisilicon kirin 980 بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي من نوع mali-g76 mp 10.

الهاتف يدعم مساحه تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات تتميز الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية تتميز بدقه 16 ميجا بكسل والثالثة تتميز بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة تتميز بدقه 2 ميجا بكسل للتصوير لماكرو بالإضافة إلي فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 32 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء أثناء الاستخدام.

الهاتف يدعم مستشعر بصمه مدمج بزر البور في الجانب الأيمن مع دعمه أيضا لبصمه الوجه.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 3750 ملي أمبير مع دعمه للشاحن السريع بقوه 22.5 وآت.

اللون الذي شمله العرض هو اللون اخضر كراش.

محتويات هواوي نوفا 5 تي

محتويات هاتف هواوي نوفا 5 تي الجديد الذي يشمله في العلبة وهي:

هاتف هواوي نوفا 5 تي.

راس شاحن.

سلك usb من نوع type c.

دبوس معدني لفتح مكان شريحتين الاتصال.

كتاب التعليمات والاستخدام والضمان.

أسكرينه تم وضعها علي الشاشة.

جراب شفاف وسماعه أذن.

سعر هواوي نوفا 5 تي

يمكن الحصول علي هاتف هواوي نوفا 5 تي الجديد من هواي من مكتبه جرير بسعر 949 ريال سعودي بدلا من 1639 ريال للنسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رام واللون الخاص للعرض وهو اخضر كراش.