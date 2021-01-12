نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل الهوية الرقمية الوطنية الجديدة في السعودية ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تفعيل الهوية الرقمية السعودية تشهد عمليات بحث المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن طالب المتحدث بإسم الأحوال المدنية في السعودية، محمد الجاسر المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إمكانية تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد الجديد. كما أشار إلى أن الهوية الرقمية تسهل التحقق من هوية حاملها دون حمل البطاقة البلاستيكية. وذلك من خلال تمكين رمز الاستجابة السريع المتغير للمستفيد ما يسهل استعراض بيانات الهوية الوطنية الشخصية. كما أوضح أنه يمكن تحميل الهوية الرقمية على الجهاز الجوال الذكي للاستفادة من هوية مقيم الرقمية دون الاتصال بالإنترنت. مؤكدا على أن الهوية الرقمية تعد بمثابة نقطة تحول في التطوير الرقمي للمعاملات الإلكترونية بين الأفراد والقطاعات ذات العلاقة بمنصب وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية. في هذا التقرير نعرض لكم إجابة السؤال كيف أطلع الهوية الرقمية بالخطوات الكاملة عبر تطبيق أبشر للأفراد الجديد.

هوية مقيم الرقمية

هوية مقيم الرقمية هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني في السعودية بهدف مواكبة التطور عالميا، وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تسمح التحقق وإذن الوصول إلى المعاملات الإلكترونية لتحديد هوية الشخص الرقمية من خلال الهوية الرقمية. كما يهدف تفعيل الهوية الرقمية إلى الحد من عمليات الاحتيال والسرقة، ومن جانب آخر تنشيط الهوية الرقمية بدلا من الورقية يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كيفية تفعيل الهوية الرقمية السعودية

أطلقت المديرية العامة للجوازات نسخة رقمية من هوية المقيمين لتصبح متاحة على تطبيق وزارة الداخلية أبشر، تطبيق أبشر للأفراد الجديد. وأوضح المتحدث باسم المديرية، النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أن هوية مقيم الرقمية تسهل التحقق من الهوية لحاملها حتى في حالة عدم تملكهم بطاقات الهوية الشخصية الورقية. كما أشار إلى أن هوية مقيم الرقمية ستكون التحول الكبير للمعاملات الإلكترونية الرقمية بين الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة بوزارة الداخلية.

خطوات تنشيط هوية مقيم الرقمية

بعد تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر للأفراد الجديد وتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم إتبع الآتي: