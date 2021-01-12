نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة وظائف النيابة العامة الإدارية للرجال والنساء التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة وظائف النيابة العامة أطلقت اليوم، حيث أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، عن توافر أكثر من 600 وظيفة إدارية، للخريجين والحاصلين على مؤهلات تعليمية تتناسب مع الوظائف، ودعتهم المؤسسة إلى التسجيل في جدارة من أجل التقديم على وظائف النيابة العامة الجديدة لشغل الوظائف الشاغرة، وأشارت النيابة إلى أن التقديم سيكون إلكترونيًا بشروط وضوابط.

شروط وظائف النيابة العامة الجديدة

وظائف النيابة العامة عبر جدارة لها ضوابط وشروط من بينها:

أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة حاصلًا على الجنسية السعودية.

أن يكون حاصل على مؤهل تعليمي مناسب للوظيفة.

إن كان حاصلًا على شهادة معادلة، فينبغي التصديق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.

أن يتم اجتياز مرحلة المقابلة الشخصية.

اجتياز اختبار القدرة المعرفية، لكن هم متقدمون إلى الحصول على وظيفة المرتبة السادسة إلى الثامنة.

وظائف النيابة العامة للنساء

وقد أطلقت النيابة العامة للنساء في تلك الوظائف حوالي 132 وظيفة، وذلك لشغل المناصب التالية:

وظائف النيابة العامة للرجال

وعن وظائف الرجال فقد بلغت حوالي 539 وظيفة، وذلك من أجل شغل مجموعة من المناصب متمثلة في:

طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة للتوظيف

قم بالدخول أولًا إلى منصة جدارة للتوظيف.

تأكد من صحة البيانات إن كنت مسجلًا من قبل، أو قم بالتعديل عليها.

عند إرسال الطلب من خلال الإعلانات الوظيفية الموجودة سيتم مطابقة البيانات.

موعد التسجيل في وظائف النيابة العامة

ويمكن التسجيل عندما يتم فتح باب التقديم في وظائف النيابة العامة جدارة للتوظيف بدءً من يوم الأحد الموافق 17 من شهر يناير الجاري، وينتهي في 23 من نفس الشهر في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

أماكن العمل والفئات المستهدفة لوظائف النيابة العامة

والجدير بالذكر أن الوظائف متاحة في جميع المدن بالمملكة العربية السعودية، لحاملي الدبلومات، أو الشهادات التي تعلوها، مثل الماجستير، أو الحاصلين على درجات البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، على أن تكون الأولوية في المقدمة للتخصصات الغير تربوية، ويليها التخصص التربوي، والمقبولين سيشغلون الوظائف الإدارية، من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة.