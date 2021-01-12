نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جداره وظائف جديدة تعلن عنها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جداره تم الإعلان من قبل النيابة العامة السعودية عن عدد ستمائة وواحد وسبعون وظيفة جديدة متمثلة في الوظائف الإدارية ويشمل التعيين كلا الجنسين كما يشمل الإعلان عن وظائف شاغرة كما تم الدعوة من خلال النيابة العمة كافة الخريجين الذين قد حصلوا علي درجات علمية مختلفة وتخصصات يمكن أن تناسب هذه الوظائف في النيابة العامة عليهم التقدم عبر الموقع الرسمي لرؤية الوظائف المعلنة والتي ستكون أيضاً مذكورة في هذا المقال لكي ما يري الشخص ما يناسبه للتقدم للوظيفة وكان قد تم الإعلان في أخبار السعودية الآن ما يتعلق بالوظائف الجديدة وما التخصصات المطلوبة لكل وظيفة كما يمكن الاستعلام عن ما هو متاح من وظائف عبر رقم جداره للتوظيف للاستفسار عن كل ما يشغل ذهن المواطن من أسئلة وما يريد أن يعرفه عن تلك الوظائف .

جداره تعلن عن عدد الوظائف 671 وظيفة منقسمة إلي 539 وظيفة تخص الرجال و 132 وظيفة تخص النساء :-

أولاً الوظائف المعلن عنها من النيابة العامة وتخص الرجال وعددها سبعة وأربعون وظيفة كالتالي :-

الوظيفة الأولي باحث متخصص أجتماعي . الوظيفة الثانية باحث متخصص إحصاء . الوظيفة الثالثة باحث متخصص في التطوير الإداري . الوظيفة الرابعة باحث متخصص توظيف . الوظيفة الخامسة باحث متخصص شئون موظفين . الوظيفة السادسة مراقب للأمن والسلامة . الوظيفة السابعة متخصص فني دعم . الوظيفة الثامنة متخصص كاتب السجل . الوظيفة التاسعة متخصص كاتب ضبط . الوظيفة العاشرة متخصص محاسب . الوظيفة الحادية عشر متخصص مدقق حسابات . الوظيفة الثانية عشر متخصص مدقق رواتب موظفين . الوظيفة الثالثة عشر متخصص مدقق مشتريات . الوظيفة الرابعة عشر متخصص مدقق مناقصات . الوظيفة الخامسة عشر مهندس تخصص هندسة معمارية . الوظيفة السادسة عشر مهندس تخصص معماري . الوظيفة السابعة عشر موظف فني دعم . الوظيفة الثامنة عشر متخصص محلل نظم . الوظيفة التاسعة عشر متخصص مطور برامج . الوظيفة العشرون مهندس تخصص كهربائي مساعد . الوظيفة الحادية والعشرون مهندس تخصص معماري مساعد . الوظيفة الثانية والعشرون موظف أمين مستودع . الوظيفة الثالثة والعشرون موظف باحث أجتماعي مساعد . الوظيفة الرابعة والعشرون موظف باحث إحصاء . الوظيفة الخامسة والعشرون موظف باحث تطوير إداري بشكل مساعد . الوظيفة السادسة والعشرون موظف باحث مخزون مساعد . الوظيفة السابعة والعشرون موظف مأمور صرف . الوظيفة الثامنة والعشرون موظف مأمور علاقات عامة . الوظيفة التاسعة والعشرون مأمور وثائق ومحفوظات . الوظيفة الثلاثون مترجم للغة أرود . الوظيفة الحادية والثلاثون مترجم للغة الهندية . الوظيفة الثانية والثلاثون موظف محاسب مساعد . الوظيفة الثالثة والثلاثون موظف مدقق حسابات مساعد . الوظيفة الرابعة والثلاثون موظف مدقق رواتب . الوظيفة الخامسة والثلاثون موظف مدقق شئون موظفين . الوظيفة السادسة والثلاثون موظف مراقب مخزون . الوظيفة السابعة والثلاثون موظف مساعد إداري . الوظيفة الثامنة والثلاثون فني للتبريد والتكييف . الوظيفة التاسعة والثلاثون موظف مأمور اتصالات . الوظيفة الأربعون موظف فني دعم مساعد . الوظيفة الحادية والأربعون موظف مأمور صرف . الوظيفة الثانية والأربعون فني تخصص صيانة الأت . الوظيفة الثالثة والأربعون موظف مأمور للصرف . الوظيفة الأربعة والأربعون موظف مأمور للعهدة . الوظيفة الخامسة والأربعون مراقب للأمن والسلامة . الوظيفة السادسة والأربعون مصور للصور الفوتوغرافية . باقي عدد الوظائف للرجال تم الإعلان عنها علي الموقع الرسمي .

جداره الوظائف الإدارية 1442 المعلن عنها التي تخص السيدات وعددها 132 وظيفة متاحة :-

الوظيفة الأولي تخصص باحث اجتماعي .

الوظيفة الثانية تخصص مدقق شئون موظفين .

الوظيفة الثالثة تخصص فني دعم .

الوظيفة الرابعة تخصص مطور للبرامج .

الوظيفة الخامسة تخصص باحث إحصاء مساعد .

الوظيفة السادسة تخصص باحث تطوير إداري مساعد .

الوظيفة السابعة تخصص باحث توظيف مساعد .

الوظيفة الثامنة تخصص باحث شئون للموظفين مساعد .

الوظيفة التاسعة تخصص كاتب ضبط .

الوظيفة العاشرة محاسب مساعد .

الوظيفة الحادية عشر مدقق حسابات مساعد .

الوظيفة الثانية عشر تخصص مدقق رواتب .

الوظيفة الثالثة عشر تخصص مدقق لشئون الموظفين .

الوظيفة الرابعة عشر تخصص مدقق مشتريات .

الوظيفة الخامسة عشر تخصص مدقق مناقصات .

الوظيفة السادسة عشر تخصص مفتشة علي النساء .

الوظيفة السابعة عشر تخصص كاتب للسجل .

باقي عدد الوظائف معلن عنها علي الموقع الرسمي .

وظائف شاغرة التي تم الإعلان عنها وكيفية التقديم لها عبر الموقع الرسمي جداره :-

الخطوة الأولي يتم الدخول علي الموقع الرسمي وتسجيل البيانات الخاصة بالمستخدم . يتم وضع علامة علي المربع الفارغ وذلك دليل علي الرغبة في الدخول علي الإعلان . يمكنك الاضطلاع علي المعلومات من موقع النيابة العامة ويمكنك أيضاً التسجيل في منصة جدارة .

أخبار السعودية الآن وما هو الموعد المحدد للتقديم علي الوظائف التي تم الإعلان عنها :-

تم التصريح من قبل المسئولين عن الموعد الذي تم تحديده ويكون التقديم علي الوظائف المتاحة في الشهر الحالي وتحدد ن البدء في التقديم يكون يوم الأحد الذي يوافق السابع عشر من يناير لعام 2021 في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويتم الانتهاء من التقديم مساء اليوم التالي السبت الموافق الثامن عشر من يناير لعام 2021 في تمام الحادية عشر مساءً .

جداره عبر موقعه الرسمي يمكن لأي شخص يرغب في التقدم للحصول علي وظيفة من الوظائف المعلن عنها بالنسبة للرجال وعددها ستمائة وواحد وسبعون وأيضاً فيما يخص وظائف النساء المعلن عنها وعددها مائة اثنان وثلاثون ويري كل رجل وأي سيدة ما هي الوظيفة التي تناسب التخصص والمجال الذي يريد أن يعمل به والله هو الموفق وهو المستعان في كل حين .