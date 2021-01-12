نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة للتوظيف التقديم على وظائف النيابة العامة للجنسين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف النيابة العامة الإدارية الجديدة عبر منصة جدارة للتوظيف الإلكترونية من الإعلانات التي توفرت اليوم، والتي دشنتها النيابة العامة للإعلان عن توافر 671 وظيفة للرجال والنساء، داعيةً الحاصلين على البكالوريوس، أو الشهادات العلمية المناسبة للوظائف بضرورة التسجيل، وذلك من أجل شغل الوظائف بسلم رواتب الموظفين بدءً من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الخامسة، وعلى من يرغب في التقديم على وظائف جدارة النيابة العامة المبادرة من يوم 17 يناير 2021 وحتى يوم 23 يناير 2021.

وظائف النيابة العامة الإدارية

وقد شمل إعلان النيابة العامة، توافر وظائف بإجمالي عدد 539 وظيفة موجهةً لصالح الرجال المتقدمين، وأخرى للنساء بعدد يصل إلى 132 وظيفة، وذلك بتوافر أماكن عمل متنوعة في أرجاء المملكة العربية السعودية، لحاملي شهادة الدبلوم أو ما فوقها، مثل البكالوريوس، أو الماجستير، والحاصلين على شهادات تعادلها، من الجامعات الخارجية، ولكن ينبغي تصديق وزارة التربية السعودية عليها رسميًا.

التقديم على وظائف النيابة العامة الإدارية جدارة

وعلى من يرغب في التسجيل في الوظائف الجديدة في المملكة العربية السعودية وظائف نيابة العامة اتباع الطريقة التالية:

الدخول إلى نظام التوظيف جدارة الجديد.

ينبغي التأكد من صحة المعلومات الخاصة بحسابك الشخصي في المنصة.

في حال وجود أي تعارض في البيانات سيتم رفض الطلب.

وعند تواجد تعارض، ينبغي تقديم اعتراض رسمي، وسيقوم أحد المختصين بوزارة الموارد البشرية بالبت فيه.

وإن كانت كافة البيانات صحيحة، فكل ما هو عليك التقديم على الإعلانات فقط.

شروط جدارة وظائف النيابة العامة

وأطلقت النيابة العامة عبر جدارة مجموعة من الاشتراطات لقبول الطلبات، وأكدت على أن عدم المطابقة للشروط، أو البيانات في جدارة، سيتم استبعاد طلب المتقدم، وأكدت أن الشروط تتمثل في: